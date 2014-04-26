В Минске выставлена уникальная отреставрированная икона «Вознесение Христова»

Новости Беларуси. Белорусские ученые провели уникальную операцию по расслоению иконы. «Вознесение Христова» в руки специалистов Академии наук попало ещё в 80-е годы. Икона 18 века была привезена с Брестчины. В ходе реставрации древней святыни под краской специалисты обнаружили ещё один сюжет — «Покров Богородицы». Его и предстояло освободить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Лозука, директор Музея древнебелорусской культуры Национальной Академии наук Республики Беларусь:

Как правило, при продобрении икон в традициях использовали просто запись поверх новым слоем живописи. Тогда реставраторы просто счищали более поздние слои, открывая более ранние. Перед нами же стояла задача — сохранить верхний слой (для нас тоже важный, ценный, как и нижний 17 века).

Николай Мельников, заведующий сектором охраны историко-культурного наследия Центра исследований белорусской культуры Национальной Академии наук Республики Беларусь:

В ходе работы возникла сложная задача — сохранить еще и тот слой, который оказался промежуточным. Когда этот процесс был отработан, мы весь наш отслоенный фрагмент по этой же технологии перенесли на прозрачную основу. Таким образом, у нас получилось фактически не два, а три сохраненных слоя.

К слову, в Беларуси операцию по расслоению иконы провели впервые. До этого подобный опыт был использован в монументальной живописи: раздвоением фресок сегодня занимаются в Спасо-Ефросиньевской церкви Полоцка.

Белорусские специалисты консультировались с лучшими экспертами из России и Сербии. В итоге реставрация иконы длилась почти полтора года. Взглянуть на святыню можно в Музее древне-белорусской культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.