I Республиканский фестиваль творчества иностранных студентов в Горках собрал молодежь из 20 стран мира

Новости Беларуси. Вихрь национальных культур в Горках. 24 апреля здесь собралась молодежь из 20 стран мира на I Республиканский фестиваль творчества иностранных студентов.

В стенах Белорусской сельхозакадемии юноши и девушки не только пели и танцевали, но и угощали национальными блюдами.

Под зажигательные ритмы барабанов в пляс пустились и нигерийцы, и таджики. А последние постарались накормить всех гостей знаменитым таджикским пловом и восточной выпечкой.

Единение культур на фестивале на каждом шагу. Студенты из Туркменистана и Китая, к примеру, совместно рассмотрели все тонкости чайной церемонии.

Батыр Чарыев и Ирина Иванова, студенты (Туркменистан):

Мы познакомились со студентами из разных стран. Нам фестиваль понравился. Понравилось, что существует такая дружба между народами, хотелось, чтобы это и в дальнейшем развивалось, продвигалось и оставались такие теплые отношения.

Гарба Мухаммад Белло, студент (Нигерия):

Мы познакомились, потанцевали, поели, попробовали традиции других народов.

Свою мечту стать известной пианисткой Сяо Юань приехала воплощать в жизнь именно в Беларусь. Сейчас китаянка обучается в аспирантуре Белорусского университета культуры.

Сяо Юань Юань, студентка (Китай):

Беларусь дает хорошее образование. Хорошие преподаватели. И к нам отношение тоже прекрасное.

I Республиканский фестиваль творчества иностранных студентов объединил представителей разных национальностей из 19 вузов Беларуси. Среди участников – будущие врачи, инженеры, лингвисты.

Анхель Веласкес первую специальность получил на своей родине – в Венесуэле. А второй профессии – переводчика – приехал обучаться в Беларусь. Говорит, наша страна привлекла его своим гостеприимством и толерантностью.

Анхель Веласкес, студент (Венесуэла):

Я учусь в Минском государственном лингвистическом университете. У нас у Венесуэлы и Беларуси хорошие отношения. Мне нравится учиться здесь. Я уважаю вашу культуру.

Виктор Якжик, заместитель министра образования Республики Беларусь:

Это и обогащение нашей культуры, и позволяет усвоить белорусскую культуру иностранным гражданам. Они дальше будут нести ее в свои страны и продвигать и популяризировать систему нашего образования.

Обмен культурными традициями разных стран прошел «на ура». Уже сегодня участники первого фестиваля с нетерпением ждут новой встречи. В следующий раз напомнит о знакомстве новая аллея, которая появилась в Горках в знак дружбы между народами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.