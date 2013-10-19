Обновленная усадьба Ваньковичей распахнула двери для минчан

Новости Минска. Имение «Большая Слепянка» известно с конца 16 столетия. Когда-то на его территории размещались господский дом и фальварок. Здесь находились пивоварня, сыроварня, целый ряд хозяйственных построек и даже собственная мельница. Позже масштабная застройка перешла в руки Радзивилов. А в начале 19 столетия его выкупила у магнатов семья Ваньковичей. К этому времени относится и строительство усадьбы. Правда, в ходе современных исследований выяснилось, что дом был возведен на более позднем камне.

Александр Коноваленко, архитектор:

Как выяснилось в процессе реставрации, этот дом строился с использованием постройки более раннего периода, где-то конца 16 столетия. Это подтвердили натурные исследования памятника в процессе его реставрации.

Целое столетие дворец принимал именитых гостей. В его залах проходили литературные и музыкальные вечера, устраивались балы. Вокруг усадьбы в свое время располагался старинный парк. В конце 19 столетия территорию в 11 гектаров реконструировали.

Александр Коноваленко, архитектор:

Реконструкцию в конце 19 века проводил известный ландшафтный архитектор Кроненберг. Все эти 11 гектаров были реконструированы в течении одного года с посадкой уникальных растений, с разбивкой прогулочных сетей, водоемов, в парке было много скульптуры, копии мраморных античных скульптур – это было такое очень благоустроенное место. К большому сожалению, в 20 веке парк этот не сохранился. От парковой территории, которую мы сегодня можем использовать, остался небольшой фрагмент, около 2 гектаров. И вот на этой территории мы постарались частично реконструировать планировку, прямо за моей спиной вы видите овальный газон, который существовал. Справа и слева подъезжали кареты к этому зданию.

В начале 20 столетия Ваньковичи покидают родовое гнездо. После отъезда хозяев судьба дома складывалась довольно драматично. Здание неоднократно перестраивали. Долгое время усадьба использовалась как административное здание. В свое время здесь располагалась картофелеведческая станция, а также школа НКВД.

Александр Коноваленко, архитектор:

Одно время дом был превращен в многоквартирное коммунальное жильё. В результате внутренне пространство этого здания было изменено до неузнаваемости. Оно было полностью перепланировано, нарезано множество каких-то маленьких комнат, коридоров, лабиринтов.

В конце 20 столетия дворец Ваньковичей был принят под охрану государства как уникальный историко-культурный памятник 19 столетия. Правда, к этому времени усадьба уже находилась в плачевном состоянии. К реставрации дворцового комплекса приступили лишь спустя несколько десятилетий. Тогда, как обычно, задумались: не снести ли коробку усадьбы полностью, а позже восстановить с нуля.

Александр Коноваленко, архитектор:

Всей восточной части здания грозило разрушение. Но мы приняли довольно сложное инженерное решение, когда под здание была заведена новая несущая конструкция, фундаменты в виде железобетонной плиты. Нагрузки от перекрытий, стен здания были переданы не на старое основание, а на вновь устроенный монолитный фундамент. Это позволило максимально сохранить аутентичную конструкцию здания.

За время многочисленных перестроек оказался полностью разрушен внутренний интерьер. Канули в лету изразцовый камин, детали декора. В ходе исследований и благодаря уникальным фотографиям удалось почти достоверно воссоздать рисунок паркетного пола в бальной зале, парадную лестницу, а также интерьеры второго этажа.

Александр Коноваленко, архитектор:

Интерьер в салоне восстановлен с большой степенью достоверности, потому что сохранились хорошего качества фотографии и интерьер большой столовой.

Второй этаж в усадьбе Ваньковичей был оформлен с большим шиком и роскошью. Впечатлял высокий уровень отделки потолков. Украшали интерьер произведения искусства. В доме находилась уникальная коллекция мебели времён Людовика XVI, старинные часы, дорогостоящие гобелены. Пока здание пустовало, всё это было утрачено.

Правда, во время реставрации архитекторы обнаружили уникальные детали столового интерьера: фарфоровую посуду и керамику. Все находки в скором будущем будут переданы в музей.

Интерьер первого этажа был очень простым. Здесь находились гостевые комнаты и хозяйственные помещения. На цокольном этаже размещались кухня, кладовые и прачечная.

Александр Коноваленко, архитектор:

Чердак был чердаком. Это было место жительства голубей. Не меняя габаритов этого пространства, мы устроили новый этаж, мансардный, в котором сегодня размещается универсальный зал многофункционального использования.

Удалось восстановить утраченные планировки помещений, въездную Браму ворот, достоверно воссоздан внешний фасад здания. Обновленная усадьба превратилась в своеобразный клуб. Здесь будут проходить концерты камерной музыки, выставки, семинары и конференции. На нескольких этажах разместятся залы ресторана. Их интерьеры максимально приближены к тем, что были здесь раньше, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.