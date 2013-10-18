Усадьба Ваньковичей – памятник архитектуры XIX века – открылась после реконструкции в Минске

Новости Беларуси. В Минске после реконструкции открылась Усадьба Ваньковичей – памятник архитектуры XIX века. В ходе реставрационных работ были восстановлены своды цокольного этажа, гранитная лестница, ведущая с первого на второй этаж, а участки стен, построенные во второй половине XX века, полностью разобраны. Кроме того, заново отстроены утраченные ранее балконы на западном и восточном фасадах здания.

Реставрация велась на основе натурных исследований и сохранившихся иллюстраций. Усадьба некогда принадлежала знаменитому дворянскому роду Ваньковичей. Наиболее яркий его представитель – белорусский художник Валентий Ванькович – провел в этом доме детские годы, а позднее писал здесь свои произведения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.