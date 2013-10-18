Художник Роман Федосенко написал первую картину всего 5 лет назад, а сегодня его пейзажи вдохновляют минчан

Новости Минска. Городской пейзаж улицы Володарского. Фасады домов конца 19 века яркими пятнами отражаются в лужах. Солнечные блики причудливо рассыпались по полотну. Именно таким видит этот уголок Минска художник Роман Федосенко.

Роман Федосенко, художник:

На этом фасаде реклама «Русский театр драмы». Мы часто в период нашего знакомства, это было 17 лет назад, ходили сюда с женой. Эти театральные настроения, эти воспоминания мне передались, и я решил этот летний город после летнего дождя, город, как умытый.

Солнечная улица Ульяновская. Простор синего неба словно даёт нам возможность надышаться городом, почувствовать атмосферу уютного Минска.

Роман Федосенко, художник:

Здесь магазин, была остановка, на которой я встречал свою будущую жену, когда мы с ней познакомились, она приезжала на троллейбусе, а я здесь стоял встречал.

Каждый уголок родного города окунает художника в эйфорию прошлого. Например, чувством влюблённости и молодости наполнена для Романа Федосенко улица к Оперному театру. Здесь художник часто любил прогуливаться со своей будущей женой.

Роман Федосенко, художник:

Эти все места, минские пейзажи, они не просто так, пришел, посмотрел, и мне понравилось. Это всё связано со мной, с моей семьёй, с моими родными. Где-то мы гуляли вместе...

Заснеженный Александровский сквер, старинные домики Верхнего города, отражённые в летней глади Свислочи, заполненный звонким смехом каток на Октябрьской площади. Для Романа Федосенко эти сюжеты любимы с детства.

Любит художник пофантазировать и на тему того, каким был город несколько столетий назад. Шум карет и повозок доносится до нас с привокзальной площади…

Окунаясь в городской романтизм Романа Федосенко, сложно поверить, что первую свою работу он написал всего 5 лет назад. Правда, любовь к искусству у художника появилась ещё в детстве. С удивительным миром красок Романа познакомила сестра.

Роман Федосенко предпочитает экспериментировать. Правда, вдохновляют его художники академической школы — романтические портреты Юрия Кротова и Александра Аверина. Любит художник работать и мастихином. Красный костёл, Ратуша -- экспрессия красок ночного города.

Барышни в изысканных шляпках и роскошных платьях. Кажется, что женские образы Романа Федосенко сошли со страниц русской классической литературы 19 столетия. В одной девушке видишь образ юной Натальи Ростовой, кокетливая улыбка другой напоминает о роковой Анне Карениной.

Под мелодичные строчки Амара Хаяма в доме у художника поселился старик Хоттабыч.

Любителям драйва и острых ощущений - мотоживопись. В творчестве художника мотоциклы, пожалуй, самые любимые модели. А в гараже своя коллекция мототехники.

Роман Федосенко, художник:

«На треке». Скорость, все в движении, динамика движения меня очень привлекает. Ветер в лицо...Это воспоминание мое, мои впечатления, мне постоянно хочется тысячу раз это чувствовать.

Сюжеты своих работ Роман Федосенко часто придумывает, а иногда привозит из путешествий. Однако главным источником вдохновения для художника навсегда остается любимый город, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.