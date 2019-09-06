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Областной праздник ремёсел «Слуцкие пояса» пройдёт 7 сентября

06 сентября 2019 15:17
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Новости Беларуси. Около полутысячи мастеров-умельцев из разных уголков Минской области и страны соберутся на областной праздник ремесел «Слуцкие пояса», который пройдет 7 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Областной праздник ремёсел «Слуцкие пояса» пройдёт 7 сентября-1

В город приедут как профессионалы, так новички, учащиеся кружков и студий декоративно-прикладного искусства. Они представят свыше 20 направлений народного творчества: соломо- и лозоплетение, резьбу по дереву и ткачество, вышивку, гончарство и многое другое.

Областной праздник ремёсел «Слуцкие пояса» пройдёт 7 сентября-4

Заявлена и международная научно-практическая конференция на тему развития творческого наследия. К участию приглашены преподаватели и студенты высших учебных заведений. Кроме того, гостей праздника ждет музыкальное представление от лучших фольклорных коллективов области, дефиле свадебных строев и праздничная торговля.

# Народное творчество # Культура # Фотофакт

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