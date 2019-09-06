Областной праздник ремёсел «Слуцкие пояса» пройдёт 7 сентября

Новости Беларуси. Около полутысячи мастеров-умельцев из разных уголков Минской области и страны соберутся на областной праздник ремесел «Слуцкие пояса», который пройдет 7 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В город приедут как профессионалы, так новички, учащиеся кружков и студий декоративно-прикладного искусства. Они представят свыше 20 направлений народного творчества: соломо- и лозоплетение, резьбу по дереву и ткачество, вышивку, гончарство и многое другое.