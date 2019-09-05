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Какие шесть проектов профинансирует фонд Президента по поддержке культуры и искусства

05 сентября 2019 17:23
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Новости Беларуси. Сохранение памятников архитектуры и истории. Александр Лукашенко подписал распоряжение по финансированию шести проектов в сфере культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие шесть проектов профинансирует фонд Президента по поддержке культуры и искусства-1

Средства выделят на восстановление родовой усадьбы Наполеона Орды, создание экспозиции Музея белорусской малеванки. Работы по консервации и частичной реставрации будут вестись в костеле в Мстиславле, замке в Гольшанах, часовне-захоронении князей Паскевичей в Гомеле. Документ также предусматривает восстановление живописи XVIII-XIX веков в Спасо-Преображенской церкви в Полоцке.

Какие шесть проектов профинансирует фонд Президента по поддержке культуры и искусства-4

Средства на реализацию проектов выделят из фонда Президента по поддержке культуры и искусства.

# Историко-культурные ценности Беларуси # Культура # Фотофакт

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