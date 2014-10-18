Ансамбль «Хорошки» отметил 40-летие

Новости Беларуси. «Хорошкам – 40!». Театр танца Валентины Гаевой — визитная карточка Беларуси. Без него не обходится ни одна презентация нашей страны за рубежом. Накануне в столице прошел юбилейный концерт ансамбля «под белыми крыльями». В 2-часовом сольном концерте вокально-хореографические зарисовки различных времен, вся кладезь фольклорного искусства Беларуси.

Когда не только искры из глаз, когда огонь от соприкосновения с паркетом. Экспрессивные, грациозные и воздушные. Такими их знают и любят.

2 часа оваций — месяцы изнуряющих тренировок. Это кадры за полчаса до концерта. Таким наша съемочная группа увидела театр танца Валентины Гаевой.

Синтез белорусской истории, национального колорита и народного танца уже давно стал живой легендой белорусов. Не раз «Как хороши «Хорошки!» скандировал искушенный зритель в Англии, Италии, Германии, Франции и Японии. Их снова и снова стоя просили исполнить «на бис» «Лявониху», «Дуду» и «Кросны» в Финляндии, Польше, Испании. Уже 40 лет к ряду они гастролируют по городам и весям родной Беларуси.

Валентина Гаевая, балетмейстер, народная артистка Беларуси:

Часто спрашивают, а будет у вас вот такой-то номер или вот такой. Я говорю, не можем же мы постоянно одни и те же номера давать. Приходите. У нас новые будут номера.

На ансамбле «под белыми крыльями» выросло не одно поколение, и не одно поколение продолжает в нем же расти. Александра, к примеру, в коллективе новичок: лишь два месяца, как «хорошка».

Александра Лукиди, артистка балета ансамбля «Хорошки»:

Пришлось экстерном выучить номера.

Эти юные артистки в подданных у народного танца уже треть жизни.

Валерия Зибарева и Елена Гармоза, артистки балета ансамбля «Хорошки»:

Танцы — это чудесно. Можно выразить все, что у тебя на душе.

А для Федера Балабайко — «Хорошки» и есть жизнь.

Федор Балабайко, заслуженный артист Беларуси:

Пока есть здоровье, будем танцевать, и пока меня ставят в программу, во мне что-то видят, поэтому стараюсь.

Трудно поверить, что когда-то талантливый и харизматичный Федор Балабайко работал на котельном заводе. Он пришел в мир танца в 18. Кто-то скажет: слишком поздно, но маленький да удаленький — вот уже 40 лет исправно доказывает обратное. Сегодня некогда слесарь — первый номер «Хорошек».

Особая гордость «Хорошек» — костюмный фонд. Только натуральные ткани и фурнитура. Вот и в юбилейном концерте не без колоритных костюмов. Среди такого сказочного убранства, завесу собственных тайн не прочь раскрыть и народные артисты.

Уже привыкли к гриму, к косметике? Как правильно накладывать.

Егор Мельников, артист балета ансамбля «Хорошки»:

Я не знаю, мне жена советует, я ее советам прислушиваюсь.

Алексей Чернышевич, артист балета ансамбля «Хорошки»:

У каждого свое, я вот люблю кофе перед концертом. Кто-то чай.

«Хорошки» родились в 1974 и за 40 лет вместе со своей «мамой» Гаевой —строгой, но справедливой — стали легендой страны. Валентине Ивановне жала руку сама Маргарет Тэтчер. Гаевая в этих руках уже столько лет держит белорусскую народную хореографию.

Валентина Гаевая, балетмейстер, народная артистка Беларуси:

У меня не только мои 2 кулака, хотя они у меня и большие. У меня есть помощники. Хорошки – это моя жизнь.

«Хорошки» берут публику в плен. И от нее же в прямой зависимости уже сорок лет. Секрет успеха – многочасовые тренировки, полная самоотдача и бесспорно талантливый руководитель.

Валентина Гаевая, балетмейстер, народная артистка Беларуси:

В понедельник в 10.00 часов – урок, все у палочки стоят и работают. И будем готовиться дальше к следующему концерту.