Художник Игорь Римашевский – о воспоминаниях из детства, источниках вдохновения и мечтах

Помните «Путешествие Незнайки в Солнечном городе»!? Пестрые кадры городской жизни, яркие персонажи и невероятная динамика. Примерно такое воспоминание детства вызывают работы Игоря Римашевского.

Не улыбаться невозможно. В мгновение представляешь вкусное эскимо, каток и варежки на резинках. Картины – как сцены из мультфильма. Кстати, детство художника – Минск 60-х, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Игорь Римашевский, художник:

Была коммунальная квартира, три семьи жили. Рыбный магазин был, где сейчас кафе «Бригантина». Я помню, когда привозила машина во двор рыбу живую, открывали, через весь двор текла река вонючая, выстраивалась очередь, привозили консервы, шпроты, лосось, стояла очередь, их брали во дворе. У нас в коммунальной квартире человек деревенский был, он даже привозил кабана колоть, во дворе в районе площади Победы. Кабан выбежал на проспект, за ним гнались. Вот это я помню.

В школе я учился № 50, где вышка стоит. Кафе были маленькие, кофе найти была проблема, ходили в хлебные магазины, там всегда кофе продавалось, аппараты стояли. Стоило оно дешево.

Дворец пионеров. Я там начинал, ходил в студию. Был такой Катков, художник у нас очень известный, хороший. Он Минск писал очень много.

И понеслась. В школе одноклассники собирались вокруг Игоря, когда он рисовал удивительные карикатуры, как настоящий сериал.

Игорь Римашевский, художник:

Какие-то почеркушки на уроке вместо того, чтобы слушать. Учился я средненько, все время рисовал что-то. И часто на подоконнике я на перемене начинал рисовать: с кровью, с выстрелами. Собирались и спрашивали, что такое. «Римашевский рисует». И все туда бежали. Они ходили по рукам и как книгу просили почитать. Давал на день-два-три человеку, они все изучали.

Знакомое Троицкое предместье, Верхний город, живописная Свислочь, вроде бы, и узнаваемы, но это совсем другой Минск – наполненный радостью, юмором и темпераментом автора.

Наив. Но все же содержание картин ближе к городскому фольклору – сказочному реализму.

Игорь Римашевский, художник:

У меня образование, в общем-то, Академии искусств (монументальное) и училища. Но человека должно сподвигнуть к тому, чтобы писать классические работы. Но само собой, может, я в душе такой наивный, но само собой, ты же сам стиль не придумаешь, искусственно. Конечно, можно, но это будет неискренне.

Цвет не отделим от художника. У меня такой он. Мне кажется, что надо ярко сделать. Потом еще настроение. Мне хочется, чтобы был оптимизм. И чего у нас не хватает? Юмора.

Родился, вырос и живет художник в центре города. Историческая застройка вдохновляет автора больше всего. Кусочек старого города выглядывает даже из окон квартиры.

Игорь Римашевский, художник:

Центр у нас дает художнику почву. Конечно, красота и фантазия, потому что город старый, он обрастет какими-то переулками, двориками, арками, парками маленькими. Это все человеку создает какое-то настроение, поэтому ты идешь рисовать.

Как я делаю? Я делаю набросок, а потом по поводу его могу фантазировать. То есть могу сделать реально, как это есть в жизни, но все равно что-то свое привношу, стилизую. А могу совершенно закрутить, завертеть, передвинуть костел, церковь, реку вспять пустить. На то я и художник.

Детализация и сюжетность – почерк Римашевского. По крыше крадется рыжий кот, во дворе играют в домино, люди стоят в очереди, беседуют и фотографируются в сквере. Повсюду – жизнь.

Художник делает зарисовки во время путешествий по городу и затем создает свой мир. Вы – словно зритель, который со стороны наблюдает за городом и его историями.

Игорь Римашевский, художник:

Город не безжизненный, он всегда насыщен людьми. Всегда много животных, потому что у нас бедных животных миллион в Минске, бездомные есть, пригретые есть. А почему много у меня котов и собак? Потому что у меня у самого было три кота и собака. Они как герои перекочевывают у меня из картины в картину.

«Наш музей» называется работа. Все вы знаете наш художественный музей на улице Ленина. Ни одной выставки у нас вместе (мы сотрудничаем с женой) никогда не было. Поэтому мы решили так: раз нашей выставки не было, мы ее нарисуем. Нарисовали всех друзей наших, нарисовали Прокопцова (директора).

Вообще, здание интересное. Хоть и серое, но что-то в нем есть. Когда заходишь в него, с детства помню, лестница такая пафосная.

Кстати, эта работа, вроде, современная, но называется она «Ностальгия». Потому что там старый автобус какой-то. Тут больше года 60-е. И сейчас каток заливается, раньше там тоже заливался. По воспоминаниям я помню стадион «Динамо». Там вообще заливались все дорожки, играла музыка, все катались вокруг деревьев. Я просто это перенес ко Дворцу профсоюзов. Это тоже могло бы быть и так.

У автора болит сердце за старинную архитектуру города, он мечтает о художественном центре в столице и очень любит зеленые деревья и парки.

Игорь Римашевский, художник:

Минск как своя квартира. Он уютный, там может быть как в своей квартире: все несовершенно, думаешь ремонт сделать, что-то подделать, постучать, подкрасить, убрать. Но это твоя квартира. Тебе все равно в ней комфортно и уютно. Так и Минск. Конечно, поездив, посмотрев, что-то хочется, чтобы было, например, из Вильнюса, Парижа, Германии. Но какой есть такой есть. Это свой город.

Я хожу рядом с заводом Кирова на Красноармейской улице. Я как пример говорю, потому что таких объектов много может быть. Отдать такой брошенный завод, как центр культуры сделать, чтобы там были и музыканты, и театры, кафе, галереи выставочные. Ведь это будет очень интересно.