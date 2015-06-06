Новый Театр юного зрителя в Минске: студия звукозаписи, уменьшенный зрительный зал и раздельные буфеты

Новая жизнь театра с многолетней историей начинается тогда, когда заканчивается его реставрация. Сегодня это готов подтвердить коллектив одного из самых популярных театров столицы – Театр юного зрителя.

Официально реставрация ТЮЗа стартовала в августе 2011 года. Но для всего театрального коллектива новый этап, связанный с временными неудобствами и длительными скитаниями, начался еще в январе 2009-го.

Игорь Воронин, директор ГУ «Белорусский республиканский театра юного зрителя»:

Это был сложный период, потому что, когда человек уезжает из своего дома и долго где-то обитает, то ему трудно, он скучает. Необустроенность. Так и всему коллективу еще было сложнее, потому что надо было играть спектакли, нужны были площадки, а они, конечно, не соответствовали тем условиям, которые были здесь и которые хотелось бы иметь.

Спустя шесть лет после начала реконструкционных работ, коллектив ТЮЗа наконец-то смог вернуться в родные пенаты. Но, как ни странно, по возвращению на сцену театра, ставшего для труппы вторым домом, артисты не скрывают, что их переполняют смешанные чувства.

Николай Леончик, актер Театра юного зрителя:

Конечно, новое здание – это прекрасно, это замечательно. Но, конечно, театр пока еще не обжит.

Вера Ковалева, заслуженная артистка Республики Беларусь, актриса Театра юного зрителя:

Впечатления пока только от родной сцены, потому что она родная, она нас слышит, обнимает. Она нас любит. Но пока это еще не обжитое. Это еще не наше. Для тех, кто прожил здесь много-много лет, сложно пока.

Нет никаких сомнений в том, что коллективу не придется долго притираться к тюзовским новшествам. Ведь, как известно, к хорошему привыкаешь быстро.

Игорь Воронин, директор ГУ «Белорусский республиканский театра юного зрителя»:

Новое появилось прежде всего что: раньше у нас был маленький корпус двухэтажный, где размещалась администрация, производственные цеха. А сегодня это в пять уровней корпус, обустроенный. Свободно, легко дышать, хорошо работать. Этот корпус соединяется галереей с главным корпусом, где сцена.

Конструкция главного корпуса совсем не видоизменилась. Основные помещения, которые там располагались ранее, остались в тех же стенах.

Серьезным изменениям подверглась святая святых – зрительный зал. В связи с новыми требованиями пожарной безопасности здесь уменьшилось количество посадочных мест. Если до реставрации их было 455, то после осталось всего 323.

Но вместе с тем проходы между рядами стали просторнее, что в ближайшее время обязательно оценят зрители.

После реконструкции здания театральная сцена превратилась в настоящее поле для реализации уникальных технических возможностей, которые по максимуму были использованы в премьерном спектакле «Синяя птица». И то, что выбор пал именно на пьесу Мориса Метерлинка – совсем не случайность.

Владимир Савицкий, художественный руководитель Театра юного зрителя:

Мы долго мечтали о своем новом здании. Это же хорошо, когда люди мечтают. Когда люди перестают мечтать, становится грустно жить. Именно этот материал позволяет сочинить какую-то необычную историю. За этой мечтой, за этой птицей, которая все равно только появляется и тут же исчезает. Так и театр, наверное, живет.

В обновленном театре появилось большое количество современного звукового, светового и видеооборудования, а также открылась собственная студия звукозаписи.

Приятный сюрприз для посетителей ТЮЗа – уютный буфет. И отдельный – для работников театра. До реставрации такого помещения не было.

Несмотря на большое количество новшеств, архитектурный стиль здания как внутри, так и снаружи остался прежним.

Игорь Воронин, директор ГУ «Белорусский республиканский театра юного зрителя»:

Научный руководитель этого проекта ставил задачу, чтобы действительно сохранить весь архитектурный стиль и декор. И так оно и получилось. То есть все, что мы видим, в фойе второго этажа (купол расписной), он сохранился, он отреставрирован. Паркет тоже сохранился, только он немножко видоизменился. Лестницы раньше были без перилл, сейчас они мраморные.

Накануне премьерного спектакля в фойе театра очень многолюдно. Кто-то – в предвкушении фееричного зрелища, а кто-то осматривает театральные просторы. Мы попросили юных зрителей поделиться своими впечатлениями от первого визита в обновленный театр.

Зрители:

Здесь довольно красиво после нового ремонта, здесь сделали лучшее освещение.

Я сюда пришла с мамой. Мне понравился театр тем, что, когда идешь по лестнице, тут играет музыка и как будто ты идешь с бала.

Освещение хорошее. Все очень по-хорошему сделали. Лестницы.

Тут зал такой большой, просторный, как во дворце. Здесь очень весело. Я вообще в первый раз тут.

После долгого перерыва Театр юного зрителя наполнился лучезарными улыбками и звонким детским смехом. И это новая глава в истории любимого театра, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.