Новый музей безопасности дорожного движения создается в Гродно

Новости Беларуси. Как работали сотрудники дорожной милиции в 30-е годы, на какой технике передвигались инспекторы в 70-х и с помощью каких приборов определяли скорость в 90-х. Все это можно узнать в новом музее безопасности дорожного движения, который создается в Гродно.

Коллекцию экспонатов, а их здесь более тысячи, на протяжении пяти лет собирали сотрудники Госавтоинспекции. Некоторые экземпляры передали их коллеги из соседних стран.

Центральное место занимает патрульный мотоцикл «Урал». Именно на таких передвигались инспекторы 40 лет назад.

А есть экспонаты уникальные не только для Беларуси. Раритетный государственный регистрационный знак, который крепился еще на паровую повозку в конце XIX века, привезли из Англии.

Сергей Талатай, начальник УГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Уже тогда люди думали о безопасности. Открывалась задвижечка. Здесь у нас, правда, не хватает одного элемента – лампадки, которая содержала масло. Перед тем, как начать движение на паровой повозке, человек поджигал фитилек. С тыльной части автомобиль был виден благодаря бликам красным. Также осуществлялась подсветка на сам госномер. В те года происходило клеймение государственного номерного знака. Мы здесь в основании видим родовое клеймо тех лиц, кому он принадлежал.

Музей рассчитан и на взрослых и на детей. Со школьниками сотрудники ГАИ даже планируют проводить здесь факультативные и развивающие занятия. Знакомить с историей дорожного движения планируют и молодых водителей, только что получивших права, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.