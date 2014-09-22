В Минске проходит XI Международный фестиваль студенческих театров «Тэатральны куфар»

В Минске открылся «Тэатральны куфар» - ежегодный фестиваль студенческих театров. Гости программы «УТРО» на СТВ - Дарья Шульга, координатор XI фестиваля студенческих театров «Тэатральны куфар» и Дмитрий Тишко, режиссёр Народного студенческого драматического театра «На балконе».

Фестиваль проходит уже 11 лет. За это время менялся состав участников, или это одни и те же люди?

Дарья Шульга, координатор XI фестиваля студенческих театров «Тэатральны куфар»:

Конечно. Состав участников меняется каждый год. Из года в год к нам приезжают больше стран, больше участников, мы расширяем нашу географию. Если в 2004 году мы начинали с совсем малого количества театров - около шести стран (но он сразу же стал международным), в этом году у нас театральные деятели и студенческие коллективы из 15 стран, начиная от Южной Америки - это Бразилия, и заканчивая нашими соседями - Украиной, Литвой, Польшей…

Если речь идет о студенческих театрах, то люди, которые играют спектакли - студенты?

Дмитрий Тишко, режиссёр Народного студенческого драматического театра «На балконе»:

В нашем театре ребята играют даже спустя несколько лет, даже после окончания ВУЗа. Могут приходить любые ребята и участвовать в спектаклях. Есть девушки и парни, которым по 30-35 лет.

Интерес в студенческой среде более активен, чем это было раньше?

Дмитрий Тишко, режиссёр Народного студенческого драматического театра «На балконе»:

Да, очень активный. Сейчас даже каждый день звонят, просятся в театр: «Мы хотим играть, мы хотим на сцену!». Потому что увидели объявление, что у нас сейчас проходит новый набор.

Шекспиру исполняется 450 лет. Будет ли отмечена на форуме эта дата?

Дарья Шульга, координатор XI фестиваля студенческих театров «Тэатральны куфар»:

В этом году у нас посвящена целая программа прирученная Дню рождения Шекспира. Она называется «Шекспир. Ревизит ». Там будут студенческие театры из разных стран. Мы покажем два «Гамлета», но ни один из них не будет похож друг на друга. Это абсолютно разные постановки, Шекспир в новой обработке. Это не классика! Это что-то новое и современное.

Расскажите, какие сюрпризы ожидают зрителей?

Дарья Шульга, координатор XI фестиваля студенческих театров «Тэатральны куфар»:

В этом году мы сделали «перезагрузку» фестиваля. Если все эти годы это был фестиваль, направленный на студенческие театры, то в этом году 30 % программы - это профессионалы. Мы делаем ставку на обмен опытом. Студенты будут учиться у профессионалов: как нужно играть, а профессионалы будут смотреть на живость, яркость студенческих коллективов.

Поговорим об особенностях и «фишках» форума… Например, что за арт-автобус такой появится?

Дарья Шульга, координатор XI фестиваля студенческих театров «Тэатральны куфар»:

Да, сегодня у нас в 17.30 от Национальной библиотеки будет стартовать арт-автобус. Это театральное действие, можно назвать это промо-акцией: украшенный автобус, где будут сидеть участники, волонтеры, организаторы. Этот автобус проедет 11 километров - ровно столько, сколько исполнилось в этом году нашему фестивалю. Ребята будут раздавать пригласительные билеты. Конечно же, нужно будет поучаствовать в конкурсах - просто так мы их не отдадим! Будут раздавать флайеры и показывать маленькие театральные действия. Свой путь автобус закончит у Дворца культуры профсоюзов, где в 18.30 сегодня пройдет торжественное открытие фестиваля.

Обладателя Гран-при – «Вялікага Куфара» – определят зрители. Профессиональное жюри будет оценивать работы студенческих театров по шести номинациям: «Лучшая женская роль первого плана», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая мужская роль первого плана», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучшая сценография», «Лучшая режиссура».

Чем завершится ваш форум? Что подготовлено в программе?

Дарья Шульга, координатор XI фестиваля студенческих театров «Тэатральны куфар»:

Закрытие фестиваля - 27 сентября во Дворце культуры профсоюзов. На закрытии мы показываем маленький спектакль. У нас есть проект Kufar-in-Motion - это постановка спектаклей в течении фестивальной недели. В этом году ее будет ставить Джон Фримен из Великобритании. Свое творение он покажет на закрытии.

Сколько постановок ожидает зрителей?

Дарья Шульга, координатор XI фестиваля студенческих театров «Тэатральны куфар»:

За целую неделю мы покажем 20 спектаклей. Каждый день у нас будет по два-три спектакля. Сегодня в 18.30 будет грандиозное открытие на ступеньках Дворца культуры профсоюзов. А завершится фестиваль в субботу. Приходите, будет очень интересно!