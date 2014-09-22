Народный художник Беларуси Владимир Товстик – об источниках вдохновения и воспоминаниях о детстве

Живой «говорящий» город дарит автору художественных работ, народному художнику Владимиру Антоновичу Товстику, неисчерпаемое вдохновение для творчества: не факты и события, а люди «слагают» историю и через призму личного восприятия «повествуют» о ней с помощью различных способов и выразительных средств.

Владимир Товстик, народный художник Беларуси:

Ты родился в этом городе, живешь в этом городе, и в какое-то время наступает такой момент, что ты должен долги городу отдавать, твоему месту, твоей родине, что-то хочется сделать, чтобы осталось здесь, осталась твоя аура, твое ощущение этого места, твоя любовь к нему в чем-то должна выразиться.

«Прошлое, настоящее и будущее» гармонично сочетаются в картинах и гобеленах художника Владимира Товстика и раскрывают основную тему его творчества.

Владимир Товстик, народный художник Беларуси:

Тут музыка античности, музыка Моцартовского времени, музыка Возрождения. И вот на сцене молодые музыканты, которые учатся и которым предстоит сказать свое слово в музыке, в музыке сегодняшнего дня, базируясь на наследии.

Работы Владимира Товстика украшают стены концертного зала «Верхний город», Ратуши, музея истории Великой Отечественной войны и музея современного изобразительного искусства, Национальной библиотеки и Дворца Независимости.

С помощью кисти автор передает прежде всего свои ощущения и восприятие родного города, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Владимир Товстик, народный художник Беларуси:

Город без людей не существует, жители создают его историю, его настоящее, создают его будущее. И без людей город мертв, поэтому взаимоотношения людей в городе, их внутреннее состояние, их контакт с пространством городским является тоже темой для творчества.

Запахи и звуки на холстах превращаются в живые образы, а городские жители становятся «главными героями» своего времени.

Владимир Товстик, народный художник Беларуси:

Родилась такая картина, которая навеяна вновь обновленным Мирским замком, старинной музыкой в нем и самочувствием сегодняшнего человека в этих старых помещениях, которые по-новому преобразились. И это чувство истории, это чувство связи с давними временами, теперешние усилия людей для восстановления этого, для осознания «кто мы есть» и «куда идем».

Важное место в творчестве народного художника занимают воспоминания и образы прошлого, но, в отличие от настоящего, они не становятся ключевыми.

Владимир Товстик, народный художник Беларуси:

Картина навеяна воспоминаниями юности, детства. Она называется «Трамвай на Первомайской». Этот трамвайчик всегда останавливался на горке и техническая остановка была, пацаны, двери всегда открывались просто, выскакивали, на что вагоновожатый всегда ругался, говорил, что делать этого нельзя. Вот в воспоминаниях остался: после дождя, вечер, заходит солнце и тут как-то врезается не совсем логично интерьера кусочек, с букетом. Вот такое воспоминание о детстве.

Чувства и любовь к городу проявляются не из-за каких-то сильных событий, они могут проявляться в простом пребывании: что ты чувствуешь, что это место, в котором тебе хорошо, что это красивый солнечный день, это люди твоего поколения, это молодежь и пожилые люди. Где-то голубь пролетел, где-то сверкнуло солнце, и уже тебя наполняют какие-то эмоции. И вот эта картина называется «Бело-голубой день».

Минск и минчане в творчестве Владимира Товстика – особая тема и собирательный образ времен и поколений. Выставка открылась в честь дня рождения города и посвящена 65-летию народного художника. До 27 сентября «Человек и город» ждут вас в Музее современного изобразительного искусства.