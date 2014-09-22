В Минске стартовал «Тэатральны куфар-2014»

Новости Беларуси. «Все дороги ведут на Куфар». До торжественного старта международного фестиваля студенческих театров остаются считанные часы. Церемония открытия состоится у Дворца профсоюзов в 18.30. А за час до этого от Национальной библиотеки отправится «Арт-автобус». В пути он сделает три остановки, во время которых участники фестиваля будут раздавать бесплатные пригласительные билеты и программки на спектакли.

Организаторы праздника обещают зрителям незабываемое шоу. В 2014 году «Тэатральны куфар» посвящен 450-летию со Дня рождения Уильяма Шекспира.

В конкурсной программе будут представлены 20 спектаклей из 15 стран. В том числе из Албании, Бельгии, Бразилии и Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Солодуха, директор фестиваля «Тэатральны куфар»:

Каждый спектакль представляет свой модернизированный взгляд на известные произведения Уильяма Шекспира. Таким образом в программе у нас значатся два «Гамлета», но даже два этих «Гамлета» будут совершенно разные по отношению друг к другу и совершенно отличные от классического нашего восприятия. Приглашаем всех прийти, потому что едва ли еще какой-то другой фестиваль открывается так широко, на улице для того, чтобы все жители могли почувствовать, прочувствовать, и актеры в том числе. Театр выходит за рамки стен даже несмотря на то, что это осенний день.

Обновлено в 19.30 22.09.2014

В Минске стартовал международный фестиваль студенческих театров

Суровой погодой актеров из самого сурового города России – Челябинска – точно не испугаешь. Если солнце не греет, то искусство, а точнее любовь к нему, тепло дарит всегда. Так почему бы не прогуляться по осеннему Троицкому, когда в душе весна.

Почти родной пейзаж, подмечает худрук коллектива. И, действительно, Челябинский дворец спорта буквально списали с Минского. Впрочем, уральскому городу и сейчас есть что позаимствовать, уверен Владимир Филонов (участник 11 Международного фестиваля студенческих театров «Тэатральны куфар-2014», Россия).

На «Театральный куфар» в Беларусь коллектив из Челябинска приехал впервые и со старта готов удивлять премьерой мирового уровня. Спектакль «МАМА, ТАТА, ДЕДА, ТЕТКА и Я» поставили по мотивам произведений Боры Чосича. Все роли, в том числе и мужские, в нем исполнят женщины.

В стенах хостела тем временем кипели шекспировские страсти. Великого автора прочитали по-новому в студенческом театре из Польши. Большинство из этих актеров-любителей уже спустя пару лет займут свое место в офисе.

Адриан, к примеру, будущий экономист. Он еще готовится поразить белорусского зрителя, но уже поражен Беларусью.

Адриан Шкутник, участник 11-го Международного фестиваля студенческих театров «Тэатральны куфар-2014» (Польша):

Потрясающий город, потрясающие, позитивные люди! Я надеюсь, эта неделя будет очень интересной.

Неделя, и правда, многообещающая. 20 спектаклей, 15 стран мира. Перед официальном стартом, участники проехали по Минску в своеобразном арт-автобусе, делая не менее оригинальные остановки.

И вот она – конечная. Перфоманс участники устроили прямо на улице.

Окунуться в театральную атмосферу на неделе сможет каждый желающий. Учитывая практику прошлых лет, организаторы прогнозируют аншлаги.