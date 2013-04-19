Звезды «Камеди клаб» о Минске: Обожаем этот город!

Новости Минска. Звезды «Камеди клаб» закрутили в Минске любовный треугольник! Комедийный спектакль «Игра втроем» в исполнения любимых питерских квнщиков столичная публика оценила по достоинству.

Дмитрий Хрусталев, Полина Сибагатуллина и Виктор Васильев признаются, что встречи с Минском для них всегда в радость, город для них стал частью биографии, с ним связано немало приятных воспоминаний, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Дмитрий Хрусталев:

Когда люди видят на афишах наши лица, то они ожидают увидеть КВН-ские шутки или камедиклабовские миниатюры. Нет, это постановка по пьесе Эмиля Брагинского, который жил напротив Эльдара Рязанова. Вместе они написали практически все сценарии к фильмам Рязанова.

Как давно Вы знакомы с городом и что думаете о Минске? Какие у Вас впечатления?

Дмитрий Хрусталев:

Давно, лет 15, мы знакомы с этим городом, и концертная зала «Минск» для нас практически родная, мы здесь и с КВН были, и Витька сюда с шоу капитанов приезжал в конце 90-х. С «Камеди вумэн» приезжали с приличным шоу. Да, Витя чуть не женился здесь, судьба уберегла. Обожаем этот город, чистый, светлый город. Классно, мне очень понравилось.

Виктор Васильев:

Вова Цеслер ваш сказал, когда мы у него спросили, почему у вас в Минске так чисто, а он сказал, что просто мусорить нечем. Общие друзья у нас в Москве образовались, у нас тут друзья, с которыми мы очень-очень давно уже дружим, и они параллельно знают Цеслера.

Дмитрий Хрусталев:

Вовка, когда приезжает в Москву, мы с ним видимся.

Виктор Васильев:

У него все хорошо любые плакаты хорошие, и большие картины, все стильно и классно, яйца какие гениальные вообще!

Дмитрий Хрусталев:

Я напился в Ростове, а проснулся в поезде плацкартном по дороге в Минск. И приехал сюда в 12 ночи с пятью русскими в кармане рублями вообще не знал, куда идти. Шел по улице ночью, увидел – общага. Постучался, меня люди узнали, я там поночевал, с утра знакомых нашел. Меня отправили в Питер. Минск обожаем, куча друзей у нас здесь, юмор отличный, у БГУ, по крайней мере, точно.

У Вас такой цветник дам, почему Вы до сих пор холостяк?

Дмитрий Хрусталев:

А че суетится-то? Всему свое время.

Виктор Васильев:

Вот я нашел, а ему еще 3 года искать надо.

Дмитрий Хрусталев:

Витя недавно женился (чуть не сказал вышел замуж), и у Вити скоро родится маленькая девочка, которую он хочет назвать Маша. Но назовут Саша.

Виктор Васильев:

Сколько будет студенчество, постоянно будет юмор, будет самая веселая игра КВН, я ее очень люблю, и вообще, я бы хотел, чтобы дети мои играли, потому что развивает, на самом деле, здорово. Не нужно фанатично к нему относиться, как мы когда-то, хотя мы...

Дмитрий Хрусталев:

Нет, мы не фанатично относились.

Виктор Васильев:

БГУ фанатично относились.

Дмитрий Хрусталев:

Они и выиграли!

Виктор Васильев:

Они такие ответственные были всегда, приезжали, все сделано было, все готово. Молодцы. Вот нам этого не хватало всегда!