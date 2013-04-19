Увлечение Востоком – это переоценка ценностей или желание познать мир?

Можно сколько угодно ругать «востокоманию», но практически в каждом белорусском доме есть китайские палочки и китайский зелёный чай. Умеют ли обращаться с ними белорусы?

Сколько бы разных сортов зелёного чая вы не держали в доме, оценить его вкус, считает Алёна Величко, можно только во время чайной церемонии. В ее тихую студию в центре города наши соотечественники приходят, чтобы научиться отличать ул у н от пу э ра, и узнать, что настоящий чай заваривают вовсе не кипятком. Но как ни странно, говорит Алёна, совсем скоро участники чайной церемонии также понимают, что пришли вовсе не чаю попить, а пообщаться. Дело в том, что выверенный порядок и ритуал чайной церемонии располагают людей к созерцательному философскому настроению. И получается, что зелёный чай развязывает языки куда лучше других традиционных напитков наших широт.

Более того, уверяет Алёна, чай способен гораздо на большее: он может менять судьбы и делать людей счастливыми. Почему же в очередь на чайную церемонию белорусы не стоят толпами, остаётся тайной. Может, потому, что те, кто открыл для себя секрет восточного чаепития, не спешат делиться секретом со своими соотечественниками, приберегая его для себя.

Какие товары продаются в вашем индийском магазине? Что из этого пользуется спросом?

Бикаш Нахар, владелец магазина товаров из Индии, преподаватель йоги и кулинарных мастер-классов:

Хороший спрос сегодня на специи, потому что я единственный, кто занимается прямыми поставками из Индии. Причем в наших приправах нет никаких добавок: ни соли, ни глутамата и т.д. Часто спрашивают чистый индийский чай, рис. Я занимаюсь этим бизнесом в Беларуси с 2006 года, то есть уже 7 лет. И спрос постоянно растет, потому что люди интересуются нашей культурой. Мы, например, приправу используем как лекарство. В этом и есть отличие Востока от Запада. Нет у нас таких товаров, которые белорусы не хотят покупать. У нас до сих пор продается зубная паста с красным перцем. И люди берут ее.

Танцы – это тоже элемент восточной культуры. В чем суть индийского танца?

Людмила Хотулева, художественный руководитель студии «Индивара»:

Надо чувствовать культуру, в первую очередь. Обучение танцам я начинаю с изучения вместе с девочками Индии. Можно, конечно, повторить внешнее движение, но оно будет неполным без понимания культуры. Однажды был случай с одной славянской страной (не помню, какой именно). Научились девушки танцевать, допустим, бразильские танцы. Приехали бразильцы и говорят: «Какие красивые танцы! Очень на наши похожи». Так что важно не просто повторить движение, ведь у любого человека всего две руки, две ноги, голова, важно то, что вы вкладываете в эти движения.

Почему тогда белоруски увлекаются индийскими танцами?

Людмила Хотулева:

Представьте, что наша планета Земля – это дерево. Большое дерево, у которого много ветвей и много листьев. И мы с вами листики, которые висят на одной части дерева. И мы не видим те листики, которые висят на другой. Но ствол у всех нас один, и корни одни. Поэтому, не узрев этот «ствол», нельзя говорить, что мы все разные. Мы свою-то культуру знаем?

В чем фишка индийского танца?

Людмила Хотулева:

Мы учим классическому танцу, а это одна из форм йоги. А йога – это не просто повторение какой-либо позы: в позу надо войти правильно и правильно выйти. Не о любой гимнастке можно сказать, что она владеет йогой.

Как вы считаете, на нашей земле йога – это философское учение или все-таки мода?

Кэн, преподаватель школы йоги:

У человека есть уровни внутренней жизни. Восстановить здоровье для тех, кто его потерял, растратил, это очень актуальная тема. Для тех, кто молод и здоров, она не актуальна. Дальше – заработать деньги, учиться выживать в мире. Это другая тема, причем чисто йоговская. Мы учим собирать энергию, с помощью которой человек может зарабатывать деньги. Для этого есть специальная практика, связанная с очищением ума.

Бикаш Нахар:

Мы йогой почему занимаемся? Кэн говорил, что с помощью йоги деньги зарабатывать. Но это не совсем то. Мы сами очищаемся, мы поступаем правильно, ко всем относимся лучше и чувствуем себя увереннее, приятнее. И мы получаем в итоге очень сильно обогащенный духовный мир.

Константин Каверин, теле- и радиоведущий:

Лет пять назад я общался с йогом. Ну, с белорусским, правда. Мы с ним побеседовали, и он мне очень долго рассказывал о душе, об уровнях сознания, о физическом теле, о теле астральном. И все так интересно рассказывал. Да я почти согласился! «Сколько?» - спрашиваю. «Сто долларов в час». А я говорю: «Ну как же? Ты же мне только что рассказывал о духовной пище! Ты же хочешь быть моим наставником. Какие сто долларов?! Где ты у меня больного с дырками фантома найдешь сто долларов? Вылечи меня бесплатно». «Нет, сто долларов».

Бикаш Нахар:

С вами я согласен. Это не карма, это не йога. Это обман.

Константин Каверин:

Вот эта культура приходит к нам обманывать нас! Это ненастоящая культура!

Бикаш Нахар:

Настоящий йог не будет грубо говорить о деньгах. Настоящий йог даст тебе сначала то, что может дать йога, а это 5 основных элементов. Первый - дыхательный. Второй – с помощью упражнений мы укрепляем тело и душу. Третий – медитация и так далее. Нужно ум контролировать. И начать можно в любом возрасте, в любое время и в любом месте.

Трудно ли детям учить язык, который построен на совершенно других принципах?

Мария Адамович, преподаватель китайского языка гимназии №12:

Естественно. Трудности возникают с произношением, то есть с фонетикой. Китайский язык имеет свою собственную мелодику, даже похож немного на пение. На начальном этапе уроки китайского языка похожи на уроки пения. Вторая трудность – это не алфавитный язык, а иероглифы. Какие главные черты китайцев? Прилежность, трудоспособность, трудолюбие. И, как вы думаете, почему? В первую очередь, из-за языка, потому что его изучение - очень трудоемкий процесс. Если вы будете изучать такой сложный язык с первого класса, у вас будет развиваться внимательность, трудолюбие, концентрация. Человек со знанием китайского языка очень востребован в нашей стране. Также с помощью китайскоговорящих белорусов мы можем распространить свою белорусскую культуру на Восток. Например, сейчас мои подруги, мои сокурсницы учатся в Китае, и они проводят там дни белорусской культуры совместно с нашим посольством и китайцами, в частности.

Цузу, координатор-организатор аниме-фестиваля «Хиган»:

Почему интересны чужие культуры? В первую очередь, это творчество, это очень сильное вдохновение. И наш фестиваль привлекает, в первую очередь, молодых людей, подростков. Это фестиваль японской культуры, корейской, немного китайской и тайваньской. У нас собираются люди творческие, которые хотят себя выразить на сцене, в первую очередь, через костюмы. Они ставят сценки, поют песни на китайском, японском, корейском. Конечно, у них не чистое произношение, но они стараются. Туда приходят люди в основном от 14 до 25 лет. И принципиально на фестивале нет алкоголя. Такие фестивали нужны, прежде всего, для развлечения и для того, чтобы была возможность у наших людей окунуться в другой мир.