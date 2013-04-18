Пасха. Как отмечали праздник наши предки?

Новости Минска. В этом году пасхальные традиции со всех уголков Беларуси объединил Минск. В государственном Музее народной архитектуры и быта открылась праздничная экспозиция.

Запах румяного кулича в печи, расписные пасхальные яйца на столе, дочиста убранный и украшенный ручниками дом. Ещё с былых времен дошла до нас традиция праздновать Пасху с широкой душой.

В этот день всё, что было в доме, ставилось на праздничный стол. Нехитрыми яствами встречал святое Воскресение обычный крестьянин.

Валентина Писаренко, сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:

Часам не было пшанічнай мукі — просты хлеб выпякалі. Але яйка павінны былі быць на стале абавязкова. Можа, не хапала курэй, тады красіліся гусіныя яйкі. Маглі іх пафарбаваць. Па вясне хадзілі ў лес, знаходзілі ветачкі дзеразы, на яе клалі яйкі, і вось такі быў гэты святочны стол.

Как могли крестьяне украшали и дом. Деревянные стены вымывали, на окна и зеркала вешали праздничные ручники, на икону - чистый набожник.

Жители деревни Огородники на Случчине считались людьми зажиточными. В 19 столетии здесь проживали так называемые «вольные» крестьяне.

Рядом с боханом хлеба на столе появляется сыр и масло. Интерьер дома украшался ткаными коврами, а рисунок праздничного набожника отличался особой красочностью.

Валентина Писаренко, сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:

Лавы засцілаліся абавязкова ручнікамі чыстымі, конешне не з вузорамі, бо гэта быў грэх, а звычайнымі выціральнікамі, каб паважаныя госці зайшлі ў хату, прыселі, адкаштавалі таго, што Бог даў да Вялікадня. І ішлі далей.

На широкую ногу отмечали праздник богатые люди в деревне Забродье Столбцовского района. На стол с кружевной скатертью клали румяный каравай и творожный кулич. Удивительным для этого края являлась особая техника декорирования пасхальных яиц – так назваемая «Шкрабонка».

Аминя Байтасова, научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:

Фарбаванае яйка. Вечарам красілася і рабілі скрабанку. Рабілі розныя лініі. Можна маляваць ўсе, што вы пажадаеце.

Крохотные оконца крестьянского дома к празднику украшала ажурная вытинанка. Каждая хозяйка старалась обойти в замысловатом искусстве своих подруг. Мудрёные узоры на бумаге говорили об особом мастерстве. Интерьер дома украшали портреты и кружевные пейзажи.

Жанна Ковшарова, научный сотрудник Белоруссого государственного музея архитектуры и быта:

Існавала тры тыпа выцінанак. Адзін — па асаблівасцям завецца цэнтральная, або разетачная. Гэта калі мы складаем паперку, як для сняжынкі. Восі вертыкальные і гарызантальныя перакрыжоўваюцца ў гэтай сэрцавінкі ў адной точыцы. І пачынаем, як сняжынку выразаць. Другі тып — гэта калі мы паперку складваем толькі так: цэнтральная і вертыкальная вось. З левага боку левая выява падобна на правую выяву. А яшчэ ёсць такі тып, якім мы сёння ўпрыгожылі вокны, завецца рапортным. Гэта значыць, што васей, па якім мы будзем выразаць, можа быць, колькі захочаш.

Традиция росписи пасхальных яйц зародилась вместе с христианством. Легенда повествует о том, как Мария Магдалена пришла к императору Тиберию с вестью о Воскресении Христа. В знак победы добра над злом она протянула ему пасхальное яйцо. Император словам женщины не поверил. И лишь когда яйцо в руках Тиберия покраснело, недоверчивый император воскликнул: «Во истину Воскрес»!

Минчанка Валентина Писаренко декорирует пасхальные яйца уже более 30 лет. Вдохновила ее выставка писанак из Калымы.

В былые времена «писанка» дарилась человеку как оберег. Сырое яйцо разрисовывали особыми символами. Солнце означало счастье, дубовые листья -- мужскую силу. По традиции, подаренный оберег нужно было положить за икону и хранить целый год.

Валентина Писаренко, научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:

Малюнак наносіцца вельмі проста. Растапліваю воск і потым стаўлю кропку і малюю сонейка. Можна на яйке зрабіць лісточак. Потым кідаю ў фарбавальнік, напрыклад, чырвоны. Гэта усё трэба раскрываць. Нагрэў. Воск размакае і атрымоўваецца малюнак.

Самую древнюю писанку археологи отыскали в египецкой пирамиде. Находке насчитывается почти 5 тысяч лет. На славянских землях древнейший оберег найден в Украине. Датируется экземпляр 7-8 веками нашей эры.

Сегодня о пасхальной писанке знает далеко не каждый беларус. Всё потому, что эта традиция на белорусской земле не раз прерывалась.

Главный христианский праздник позволяет нам вновь вернуться к исконным народным обычаям, которые издревле обладали поистине магической силой, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.