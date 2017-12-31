Новогодний подарок от телеканала СТВ: чем он порадует зрителей

Новости Беларуси. Телеканал СТВ подготовил большую новогоднюю программу для наших зрителей. Весь день будет насыщен яркими шоу и громкими премьерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже через несколько часов в эфире – праздничный выпуск кулинарного шоу «Большая удача», на котором известные люди подскажут вам несколько эксклюзивных новогодних рецептов. А в 17:20 эстафету примет караоке-шоу «Любимые песни». Самые популярные артисты исполнят лучшие звездные хиты. В 20:45 от экранов лучше не отходить – мы покажем грандиозный финал полюбившегося зрителям шоу перевоплощений «Звезда эпохи».



Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Это специальный выпуск, где будут вживую петь с оркестром наши любимые исполнители песни разных эпох, но песни, которые связаны с Новым годом.

За час до полуночи на новогодний огонек заглянут четыре десятка самых известных и любимых исполнителей. Наши ведущие подведут итоги 2017 года и загадают желание на будущий вместе с популярными артистами и теми, кто сделал 2017 незабываемым. Спортсмены, деятели культуры, писатели и не только.



Валентин Елизарьев, народный артист Беларуси:

В 2017 году прошла выставка «Валентин Елизарьев. Балет – Искусство мысли» сразу в нескольких учреждениях. Я очень хотел бы, чтоб в новом году не только у меня, но у всех белорусов было много ярких и интересных творческих событий.