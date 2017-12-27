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Вырезанные композиции из бумаги: возрождаем белорусские традиции с Надей Бука

27 декабря 2017 10:13
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В программе «Большой завтрак» художник, Надежда Бука показывает, как вырезать из бумаги рождественского ангела.

Надежда Бука, художник:
Вытинанка – от слова «вытинать» Есть такое белорусское слово, то есть тонко вырезать. У наших предков не у всех хватало денег шить шторы из ткани. Поэтому они вырезали ажурные узоры вместо занавесок и скатерти. Также они могли для детей вырезать кукольный театр – батлейку с рождественскими героями.

Мне бы хотелось, чтобы эти традиции возрождались.

Вырезанные композиции из бумаги: возрождаем белорусские традиции с Надей Бука -1


Ирина Ромбальская, ведущая:

Чаще видим эти украшения в садиках. Дома как-то лень...

Вырезанные композиции из бумаги: возрождаем белорусские традиции с Надей Бука -4


Надежда Бука, художник:
А вот хотелось бы, чтобы не ленились! Когда идешь по улице, а в окнах горит свет и есть эти сказочные вырезанные композиции, попадаешь в атмосферу сказки. За границей смотришь – там каждое окно украшено: поставлен подсвечник с шестью свечами, либо висит звезда Вифлеемская.

А почему бы у нас в Беларуси не сделать такую традицию обязательной, чтобы у каждого в окне была рождественская, новогодняя композиция?

Это и семью бы сплотило, и с улицы выглядело бы очень нарядно.

# Культура # Народное творчество # Надя Бука

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