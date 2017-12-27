Вырезанные композиции из бумаги: возрождаем белорусские традиции с Надей Бука

В программе «Большой завтрак» художник, Надежда Бука показывает, как вырезать из бумаги рождественского ангела. Надежда Бука, художник:

Вытинанка – от слова «вытинать» Есть такое белорусское слово, то есть тонко вырезать. У наших предков не у всех хватало денег шить шторы из ткани. Поэтому они вырезали ажурные узоры вместо занавесок и скатерти. Также они могли для детей вырезать кукольный театр – батлейку с рождественскими героями. Мне бы хотелось, чтобы эти традиции возрождались.



Ирина Ромбальская, ведущая:

Чаще видим эти украшения в садиках. Дома как-то лень...



Надежда Бука, художник:

А вот хотелось бы, чтобы не ленились! Когда идешь по улице, а в окнах горит свет и есть эти сказочные вырезанные композиции, попадаешь в атмосферу сказки. За границей смотришь – там каждое окно украшено: поставлен подсвечник с шестью свечами, либо висит звезда Вифлеемская.