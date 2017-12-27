Вырезанные композиции из бумаги: возрождаем белорусские традиции с Надей Бука
В программе «Большой завтрак» художник, Надежда Бука показывает, как вырезать из бумаги рождественского ангела.
Надежда Бука, художник:
Вытинанка – от слова «вытинать» Есть такое белорусское слово, то есть тонко вырезать. У наших предков не у всех хватало денег шить шторы из ткани. Поэтому они вырезали ажурные узоры вместо занавесок и скатерти. Также они могли для детей вырезать кукольный театр – батлейку с рождественскими героями.
Мне бы хотелось, чтобы эти традиции возрождались.
Ирина Ромбальская, ведущая:
Чаще видим эти украшения в садиках. Дома как-то лень...
Надежда Бука, художник:
А вот хотелось бы, чтобы не ленились! Когда идешь по улице, а в окнах горит свет и есть эти сказочные вырезанные композиции, попадаешь в атмосферу сказки. За границей смотришь – там каждое окно украшено: поставлен подсвечник с шестью свечами, либо висит звезда Вифлеемская.
А почему бы у нас в Беларуси не сделать такую традицию обязательной, чтобы у каждого в окне была рождественская, новогодняя композиция?
Это и семью бы сплотило, и с улицы выглядело бы очень нарядно.