Новая форма «Белавиа» и парадная форма белорусов на ОИ-2018. В одном материале обсуждаем два модных события

Новости Беларуси. Светло-серые тона, красные аксессуары и национальные мотивы легли в основу кэжуал-образа для белорусских олимпийцев от дизайнера одежды Людмилы Лабковой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Именно в такой парадной форме наши спортсмены предстанут миру на зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее. В новом образе теперь и те, кого первыми видят гости нашей страны – бортпроводники белорусской авиакомпании. В новой форме все оттенки неба – голубой весенний, васильковый летний и воздушный белый. Эту по-настоящему высокую моду пассажиры оценят в 2018 году.

Белорусов будут встречать по этой одежке на зимней Олимпиаде-2018. И хотя эти Игры – совсем не модный подиум, в костюмах продумано все до мелочей – от окантовки герба до цвета петель. Брюки-бананы, твидовый пиджак, орнамент – деловой стиль уместен даже на Олимпиаде, считает дизайнер. Правда, от некоторых вариантов пришлось отказаться, хотя очень хотелось. Первыми дресс-код не прошли туфли на каблуках. Модный приговор вынесли и пышным юбкам.

Людмила Лабкова, дизайнер:

Мы предлагали несколько вариантов платья, потому что, на мой взгляд, достаточно женственная одежда. Принято выбирать один женский и один мужской. Спортсмены-девушки не все одевают платья. Говорят, наши славные биатлонистки любят платья, а все остальные как-то нет.

На прошлой Олимпиаде наши атлеты щеголяли в форме, сшитой литовской компанией. Сейчас всё – буквально с ног до головы – белорусское – от идеи до материалов. Есть в костюмах и свои секреты.

Людмила Лабкова:

Красная подкладка обязательна. Потому что красный цвет для белорусов – это цвет оберегов, цвет удачи, счастья и жизни. Поскольку мы уже затеяли тему оберегов и костюма на счастье, то, здесь, конечно, красная подкладка вполне уместна.

Одним словом, костюм – целая философия. А орнамент на нем – не просто украшение. Еще наши древние предки использовали язык символов, чтобы привлечь фортуну. Мы попросили эксперта расшифровать тайные смыслы олимпийской формы.

Станислав Юрецкий, научный сотрудник Института истории НАН Беларуси:

Ромб – это символ «пачатку», символ солнца. Крест – это тоже древний символ. Можем рассматривать, как символику предков.

Люди, которые разрабатывали символику для нашей национальной сборной, они тем самым укореняют связь наших спортсменов с предками белорусов и подкрепляют веру в победу. И им, с точки зрения мифологии, должно легче выступать на каких-то соревнованиях.

Не один олимпийский костюм сносила и Мелитина Станюта. Гимнастка до сих пор хранит парадную форму. Фаворит – вот этот красно-серый дуэт. Кстати, по мнению американских СМИ, костюм белорусской сборной вошел в топ-20 самых красивых олимпийских форм на Играх в Рио. Просим гимнастку вынести модный приговор и нынешнему ансамблю.

Мелитина Станюта, призер чемпионатов мира и Европы, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:

Золото-серебро прекрасно будет смотреться на сером цвете.

Когда у нас спрашивали «Как вам форма?», конечно, это важно, но не на столько. Не неделя моды, это не конкурс красоты едешь туда за результатами.

Единая олимпийская форма появилась в 1936 году. С тех пор Олимпиада стала своеобразной неделей спортивной моды. Будто на красную дорожку собрались вот эти атлеты из Британии, модники 60-х.

Но все же тон на спортивной арене, как и на мировых подиумах, задают национальные мотивы.

Ольга Коршун, СТВ:

Многие элементы гардероба девушки XVII-XVIII веков пришлись бы по вкусу и современным модницам. Тем более что национальные мотивы очень даже в тренде. Наши вышиванки носят и политики, и знаменитости, а белорусскими народными мотивами вдохновляются даже известные мировые дизайнеры.

Так, итальянский модный дом Валентино создал целую коллекцию женской одежды на основе нашего орнамента. Одним словом, эти символы прочно вошли в нашу жизнь и связывают целые поколения белорусов.

Сегодня национальный колорит – в прямом смысле – на высоте. Василек в фирменных тонах взлетит на невиданные высоты. Это один из самых ярких элементов новой формы стюардесс национального перевозчика, за которую голосовали сами белорусы.

Почему так важно, чтобы костюмчик на стюардессе сидел, профессиональный психолог напоминает: встречают, как известно, по одежке. А первое знакомство со страной часто начинается именно в самолете.

Вероника Дорингер, психолог:

За первые 4 минуты бессознательно мы о человеке много чего можем понимать. Мы не можем этими процессами управлять. Это происходит бессознательно, поэтому внешность – это влияние, это власть.

По мнению одного из авторитетных изданий, самая красивая форма – у сингапурской авиакомпании.

Стилизованный национальный костюм еще одного азиатского авиаперевозчика – на втором месте. Наша форма тоже импонирует белорусам, считает эксперт.