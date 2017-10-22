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Новая форма «Белавиа» и парадная форма белорусов на ОИ-2018. В одном материале обсуждаем два модных события

22 октября 2017 20:22
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Новости Беларуси. Светло-серые тона, красные аксессуары и национальные мотивы легли в основу кэжуал-образа для белорусских олимпийцев от дизайнера одежды Людмилы Лабковой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Именно в такой парадной форме наши спортсмены предстанут миру на зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее.

В новом образе теперь и те, кого первыми видят гости нашей страны – бортпроводники белорусской авиакомпании. В новой форме все оттенки неба – голубой весенний, васильковый летний и воздушный белый. Эту по-настоящему высокую моду пассажиры оценят в 2018 году.

Новая форма «Белавиа» и парадная форма белорусов на ОИ-2018. В одном материале обсуждаем два модных события-1

Белорусов будут встречать по этой одежке на зимней Олимпиаде-2018. И хотя эти Игры – совсем не модный подиум, в костюмах продумано все до мелочей – от окантовки герба до цвета петель. Брюки-бананы, твидовый пиджак, орнамент – деловой стиль уместен даже на Олимпиаде, считает дизайнер. Правда, от некоторых вариантов пришлось отказаться, хотя очень хотелось. Первыми дресс-код не прошли туфли на каблуках. Модный приговор вынесли и пышным юбкам.

Новая форма «Белавиа» и парадная форма белорусов на ОИ-2018. В одном материале обсуждаем два модных события-3

Людмила Лабкова, дизайнер:
Мы предлагали несколько вариантов платья, потому что, на мой взгляд, достаточно женственная одежда. Принято выбирать один женский и один мужской. Спортсмены-девушки не все одевают платья. Говорят, наши славные биатлонистки любят платья, а все остальные как-то нет.

Новая форма «Белавиа» и парадная форма белорусов на ОИ-2018. В одном материале обсуждаем два модных события-5

На прошлой Олимпиаде наши атлеты щеголяли в форме, сшитой литовской компанией. Сейчас всё – буквально с ног до головы –  белорусское – от идеи до материалов. Есть в костюмах и свои секреты.

Новая форма «Белавиа» и парадная форма белорусов на ОИ-2018. В одном материале обсуждаем два модных события-7

Людмила Лабкова:
Красная подкладка обязательна. Потому что красный цвет для белорусов – это цвет оберегов, цвет удачи, счастья и жизни. Поскольку мы уже затеяли тему оберегов и костюма на счастье, то, здесь, конечно, красная подкладка вполне уместна.

Новая форма «Белавиа» и парадная форма белорусов на ОИ-2018. В одном материале обсуждаем два модных события-9

Одним словом, костюм – целая философия. А орнамент на нем – не просто украшение. Еще наши древние предки использовали язык символов, чтобы привлечь фортуну. Мы попросили эксперта расшифровать тайные смыслы олимпийской формы.

Новая форма «Белавиа» и парадная форма белорусов на ОИ-2018. В одном материале обсуждаем два модных события-11

Станислав Юрецкий, научный сотрудник Института истории НАН Беларуси:
Ромб – это символ «пачатку», символ солнца. Крест – это тоже древний символ. Можем рассматривать, как символику предков.

Люди, которые разрабатывали символику для нашей национальной сборной, они тем самым укореняют связь наших спортсменов с предками белорусов и подкрепляют веру в победу. И им, с точки зрения мифологии, должно легче выступать на каких-то соревнованиях.

Новая форма «Белавиа» и парадная форма белорусов на ОИ-2018. В одном материале обсуждаем два модных события-14

Не один олимпийский костюм сносила и Мелитина Станюта. Гимнастка до сих пор хранит парадную форму. Фаворит – вот этот красно-серый дуэт. Кстати, по мнению американских СМИ, костюм белорусской сборной вошел в топ-20 самых красивых олимпийских форм на Играх в Рио. Просим гимнастку вынести модный приговор и нынешнему ансамблю.

Новая форма «Белавиа» и парадная форма белорусов на ОИ-2018. В одном материале обсуждаем два модных события-16

Мелитина Станюта, призер чемпионатов мира и Европы, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:
Золото-серебро прекрасно будет смотреться на сером цвете.

Когда у нас спрашивали «Как вам форма?», конечно, это важно, но не на столько. Не неделя моды, это не конкурс красоты едешь туда за результатами.

Новая форма «Белавиа» и парадная форма белорусов на ОИ-2018. В одном материале обсуждаем два модных события-19

Единая олимпийская форма появилась в 1936 году. С тех пор Олимпиада стала своеобразной неделей спортивной моды. Будто на красную дорожку собрались вот эти атлеты из Британии, модники 60-х.

Новая форма «Белавиа» и парадная форма белорусов на ОИ-2018. В одном материале обсуждаем два модных события-21

Но все же тон на спортивной арене, как и на мировых подиумах, задают национальные мотивы.

Новая форма «Белавиа» и парадная форма белорусов на ОИ-2018. В одном материале обсуждаем два модных события-23

Ольга Коршун, СТВ:
Многие элементы гардероба девушки XVII-XVIII веков пришлись бы по вкусу и современным модницам. Тем более что национальные мотивы очень даже в тренде. Наши вышиванки носят и политики, и знаменитости, а белорусскими народными мотивами вдохновляются даже известные мировые дизайнеры.

Так, итальянский модный дом Валентино создал целую коллекцию женской одежды на основе нашего орнамента. Одним словом, эти символы прочно вошли в нашу жизнь и связывают целые поколения белорусов.

Новая форма «Белавиа» и парадная форма белорусов на ОИ-2018. В одном материале обсуждаем два модных события-26

Новая форма «Белавиа» и парадная форма белорусов на ОИ-2018. В одном материале обсуждаем два модных события-28

Сегодня национальный колорит – в прямом смысле – на высоте. Василек в фирменных тонах взлетит на невиданные высоты. Это один из самых ярких элементов новой формы стюардесс национального перевозчика, за которую голосовали сами белорусы.

Новая форма «Белавиа» и парадная форма белорусов на ОИ-2018. В одном материале обсуждаем два модных события-30

Почему так важно, чтобы костюмчик на стюардессе сидел, профессиональный психолог напоминает: встречают, как известно, по одежке. А первое знакомство со страной часто начинается именно в самолете.

Новая форма «Белавиа» и парадная форма белорусов на ОИ-2018. В одном материале обсуждаем два модных события-32

Вероника Дорингер, психолог:
За первые 4 минуты бессознательно мы о человеке много чего можем понимать. Мы не можем этими процессами управлять. Это происходит бессознательно, поэтому внешность – это влияние, это власть.

Новая форма «Белавиа» и парадная форма белорусов на ОИ-2018. В одном материале обсуждаем два модных события-34

По мнению одного из авторитетных изданий, самая красивая форма – у сингапурской авиакомпании.

Новая форма «Белавиа» и парадная форма белорусов на ОИ-2018. В одном материале обсуждаем два модных события-36

Стилизованный национальный костюм еще одного азиатского авиаперевозчика – на втором месте. Наша форма тоже импонирует белорусам, считает эксперт.

Вероника Дорингер:
Красивый голубой, приятный, радует глаз. Мы ведь люди очень добродушные. Голубой – очень добродушный цвет. А добродушие – это то, что подкупает.

Одним словом, костюм – это тоже своеобразная дипломатия, правила которой помогают найти модный баланс и одеться по уму.

# Культура # Одежда # Фотофакт

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