Как в Золотурне открывали памятник Тадеушу Костюшке и что общего у Беларуси и Швейцарии. Большой репортаж

Начнем с события сегодняшнего дня. Уроженцу Беларуси Тадеушу Костюшко открыли памятник в Швейцарии. Событие не мирового масштаба, но… как посмотреть.

Считается, что Костюшко – самый известный в мире белорус по происхождению. География его жизни впечатляет: родился близ нынешнего Бреста, национальный герой Беларуси, Польши и США, почетный гражданин Франции, находился в заключении в Петропавловской крепости в России, умер в Швейцарии.

Многие страны чтят заслуги Костюшко. Это обычное дело – путь героев, выдающихся личностей пролегал через разные земли, и памятники не только Костюшко, но и Скорине, к примеру, или Мицкевичу установлены в разных точках света, их именами названы улицы, географические объекты – самая высокая гора в Австралии носит имя Костюшко (и мы ее покоряли, о чем рассказывали в «Картине мира»).

И вот в швейцарском городе Золотурн, где завершил свою яркую жизнь Андрей Тадеуш Бонавентура Костюшко-Сехновичский, по инициативе белорусской диаспоры и на средства, собранные белорусами этой страны, воздвигли памятник герою. Не обошлось без споров по поводу таблички на белорусском языке – Польша к этому ревностно отнеслась.

Я уже сказал о мультинациональности или мультипринадлежности героев к истории разных стран, но, как ни крути, Костюшко – сын Беларуси, хоть и покоятся его останки в Кракове, сердце хранится в Варшаве… И в Швейцарии тоже – на кладбище близ Золотурна захоронены внутренние органы. Разобрали по частям, как разделяют мощи святых. Таков удел неординарных людей.

Елена Сапега, житель Швейцарии:

Мы в школе не учили про него, я, конечно, потом узнала. В Золотурне были, в музее были. Про него узнали. Была идея поставить ему помник.

Улицы этого старинного швейцарского города помнят Костюшко уже в преклонном возрасте – простым и очень щедрым человеком. После его прогулок часто деньги в цветочных горшках находили те, кто в такой ненавязчивой материальной помощи большего всего нуждался. Спустя 200 лет Тадеуш Костюшко вновь появился на улицах Золотурна. Отлитый в бронзе в полный рост (а это 1 метр 81 сантиметр), в военной форме и с орденами на груди – на пике своей карьеры.

Александр Сапега, заместитель председателя Ассоциации белорусов в Швейцарии:

Калі апусціць усе гэтыя гістарычныя моманты наконт таго, чый ён быў грамадзянін, якой зямлі. Факт у тым, што ён, як мінімум, нацыянальны герой – афіцыйны нацыянальны герой нашай краіны. І мы маем права, як і палякі, як і амерыканцы, ушанаваць памяць героя. У сувязи з гэтым мы ставім яму помнік.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике, постоянный представитель Республики Беларусь при ЮНЕСКО:

Тадэуша Касцюшку шануюць у Францыі. ён з’яўляецца ганаровым грамадзянінам гэтай краіны. Калі я працаваў паслом Беларусі ў Польшчы (я дакладна ведаю), што яго таксама ўшаноуваюць і ў Польшчы. Але мы, беларусы, павінны ганарыцца тым, што такая выбітная постаць нарадзілася на нашай беларускай зямлі. І вельмі важна, што менавіта сёння беларуская дыяспара пры падтрымцы беларускіх дыпламатаў ушанавала Тадэуша Касцюшку. Дзякуючы гэтаму, яго постаць у гісторыі культуры Беларусі стане больш вядомай у свеце.

А точнее, в местечке Коссово. Последние же дни провел в квартире в Золотурне. Сейчас оба таких важных в судьбе полководца дома – уже музеи. Директор белорусского надеется, что открытие памятника станет еще и поводом культурно дружить домами.

Ирина Антипенко, директор мемориального музея-усадьбы Тадеуша Костюшко (Коссово):

Дзякуючы руплівай працы навукоўцаў з розных краін свету, ужо напісана больш за 500 значных публікацый на беларускай, рускай, польскай, французскай, нямецкай і англійскай мовах.

В том, что отношения контона Золотурн и Беларуси теперь будут более тесными, не сомневается и мэр этого маленького швейцарского городка Курт Флури. «У руля» он уже 24 года и без колебаний поддержал инициативу белорусов почтить память своего героя Костюшко.

Курт Флури, мэр города Золотурн (Швейцария):

Костюшко очень важен и для Швейцарии, и для Золотурна в частности. Здесь жили его близкие друзья, к которым он и переехал в старости. Я думаю, памятник вызовет большой интерес, и уже в понедельник утром в газетах появятся фотографии, и люди пойдут посмотреть. И, конечно, захотят узнать о Беларуси больше. Тем более, что ваша страна открыта для туристов.

Туристический потенциал у Беларуси очень высок. Об этом с полной уверенностью говорит и Клод Альтерматт, хотя его дипслужба в нашей стране началась всего лишь месяц назад.

Клод Альтерматт, глава отделения Посольства Швейцарской Конфедерации в Минске:

Понимаете, Швейцария тоже была не очень туристически развитой, а стала одним из самых популярных направлений среди иностранцев. В Швейцарии туризм начинался с гор. Вам же стоит начинать с города – с большого города Минска. Он действительно развит, здесь есть что посмотреть и куда сходить.

Следующей ступенью в развитии туризма, полагаю, нужно сделать природу, особенно летнюю: леса и озера – это у вас есть.

Кстати, определенная схожесть в природных ландшафтах и климате отчасти тоже помогла 11 лет назад акклиматизироваться Александру, или Алесю Сапеге. Он переехал в Швейцарию, но о Родине не забывает: в том числе благодаря ему и появился памятник Костюшко в Золотурне.

Александр Сапега, заместитель председателя Ассоциации белорусов Швейцарии:

Ёсць катэгорыя людзей, якія з’язжаюць з краіны, але не пакідаюць свае карані, памятаюць сваю гісторыю, традыцыі і заўседы чакаюць, мараць, каб яшчэ раз вярнуцца на Радзіму. Вось я з гэтай катэгорыі.

Часам бывае складана абраць бок, асабліва, калі гэта спартовыя спаборніцтвы, і сустракаюцца каманды па хакеі Беларусі і Швейцарыі. Альбо вось літаральна месяц таму были спаборніцтвы па тэнісу. И трэба абраць бок: ці мы балеем за швейцарцаў, ці мы балеем за беларусаў. Мы, канешне, шчыра рады за нашы перамогі, за нашы вынікі.

Беларусь часто называют Восточно-Европейской Швейцарией. У нас действительно много общего: начиная от небольших размеров и репутации «мирных площадок», стремлении к нейтралитету в любых вопросах, и заканчивая любовью к спорту и шоколаду. Швейцарцы по праву себя считают экспертами в «сладких» вопросах.

Мы привезли с собой из Минска шоколад – в нем нет сахара, только стевия!

Кира Фонаркс, продавец в бутике шоколада (Швейцария):

Я попробую его! Он не очень сладкий, но вкусный, правда, хорош! Хоть я и не люблю горький шоколад, но мне нравится! Он похож на этот.

Продавец в бутике шоколада (Швейцария):

Сколько процентов шоколада здесь? 70? Это очень круто! Так же, как и в нашем. Правда, наш более кремовый что ли, но я думаю, он бы понравился швейцарцам!

Но не шоколадом единым. Швейцарский гигант «Штадлер» несколько лет назад открыл производство в нашей стране. А легендарные швейцарские часовые механизмы – теперь сердце отечественного «Луча».

Павел Мацукевич, Временный поверенный в делах Республики Беларусь в Швейцарской Конфедерации:

Нам сегодня ничто не мешает развивать отношения ни в одной сфере: ни в политике, ни в экономике, ни в гуманитарной сфере. К счастью, период санкций позади, и единственное, что может нас сдерживать – это, если хотите, швейцарская осторожность и, может быть, белорусская скромность.

В этом году белорусский экспорт очень уютно чувствует себя в Швейцарии: порядка 15 миллионов долларов США – это примерно 130 наименований товарных позиций.

Швейцарский рынок во многом закрытый и притязательный. Здесь не имеет значения стоимость продукта, как во многих иных странах мира. Главное – качество. И те товары, которым удается преодолеть Швейцарские Альпы, по праву могут считаться лучшими в мире.

Алена Сырова, корреспондент:

Кстати, еще одна швейцарская особенность. Здесь до сих пор нет официальной столицы. В свое время за звание главного города страны боролись Цюрих, Женева, Люцерна и Берн. Победил самый маленький из вышеперечисленных. Возможно, секрет успеха Берна заключается в том, что именно здесь располагается парламент, а значит, и бурлит политическая жизнь страны.

Символ Берна – медведь! И в центре города живут несколько косолапых – чувствуют себя здесь в полной безопасности. За спокойствие отвечают многочисленные полицейские. Вообще, Швейцария считается одной из самых безопасных стран мира, и это ощущение сами швейцарцы не любят терять.

Депутат Франс Бири говорит, что похожая атмосфера и в Беларуси, отчасти поэтому ему так нравится приезжать к нам и сотрудничать с белорусскими производителями.

Франс Бири, бизнесмен (Швейцария):

Я привозил из Беларуси в Швейцарию сливочное масло на экспертизу и могу сказать, что качество такое же высокое, как и у нас. Но особенности швейцарского рынка такие, что мы защищаем своего производителя и то же масло не импортируем. Но я работаю и с другими странами, и ваша продукция легко находит место в магазинах третьих стран. У вас очень хорошие технологии для развития мясомолочной отрасли, я лично в этом убедился. Вы можете намного больше, стоит только не стоять на месте.

Безграничен и потенциал в гуманитарной сфере. Более 30% всей безвозмездной помощи в Беларусь приходит из Швейцарии. Вальтер Фрей раньше был мэром Иттингена – города-побратима нашего Добруша. Уже более 20 лет он вместе с супругой помогает его жителям.

Вальтер Фрей, председатель благотворительного фонда Иттинген-Добруш (Швейцария):

Это не просто помощь – это уже больше. Мы приезжаем в Беларусь и чувствуем себя, как дома. Мы помогаем финансово больницам, общественным организациям и больным детям. Особенно на территориях, пострадавших от аварии в Чернобыле.

Верена Фрей, представитель благотворительного фонда Иттинген-Добруш (Швейцария):

Мы привозим детей сюда, в Швейцарию, на оздоровление, ездим в горы. Нам нравится помогать. И очень нравятся люди у вас в стране, они добрее, чем швейцарцы, они человечнее что ли. У вас очень большой потенциал, и я думаю, со временем ваша страна станет еще более успешной.

Красноречивее всего о перспективах в данном случае говорит календарь: в ближайшее время запланирован ряд двусторонних встреч, в том числе и межпарламентских. Где появится возможность сверить часы, чтобы в будущем не отставать друг от друга.

Алена Сырова:

В основе экономических и политических отношений – прежде всего, отношения культурные – как возможность узнать историю и оценить друг друга по достоинству. И сегодня, возможно, у нас появилась новая культурная точка отсчета в белорусско-швейцарских отношениях.

Клод Альтерматт:

Несмотря на то, что Костюшко – не герой нашей страны, но поскольку Швейцария находится в сердце Центральной Европы, это, конечно, значимое событие.