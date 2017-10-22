Такая отдача от зрителей очень редко: где проходят концерты органной музыки в Беларуси

Новости Беларуси. В Витебской филармонии в эти дни солирует король инструментов – орган, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь его называют «живым». 36 регистров – или рядов труб одинакового тембра – позволяют передать всю палитру музыкального звучания.

Специалисты по самым габаритным в мире музыкальным инструментам этот 10-летний орган назовут младенцем. Работники Витебской филармонии помнят его появление, словно это было вчера. Привозили на двух автопоездах. Аппаратуру несколько часов выгружала едва ли не рота солдат.

Елена Подоляк, директор Витебской областной филармонии:

Ситуация была такая, что чуть-чуть задержались, а у солдат режим, когда спасть, когда есть. Было огромное желание у всех помочь. Всё состоялось, и их отпустили.

Павел Аханов, реставратор старинных клавишных инструментов (Россия):

Работа очень кропотливая. Со стадии проекта и до изготовления – это было 2,5-3 года.

Витебский орган – концертный – еще называют «живым». 36 регистров – или рядов труб одинакового тембра – позволяют передавать всю палитру музыкального звучания.

Анастасия Бут, СТВ:

Инструмент визуально разделен на 3 части: 2 башни – по краям сцены (а это 3000 деревянных и металлических труб) – и непосредственно пульт органиста в центре. Такое удачное расположение позволяет артисту ощущать музыку со всех сторон.

А это брат витебского – гродненский орган. Инструмент уникален тем, что воспроизводит звуки реально существующих «королей инструментов» Европы. Благодаря такой «опции», попасть в Пражский собор или Роттердам можно, не выезжая из страны.

Ольга Лапыш, житель Гродно:

Мы здесь уже бывали не раз. Очень интересные музыканты, исполнители, композиторы, которые играют свои аранжировки, которые играют классику. Поэтому ну как не ходить?

Хироко Иноуэ, органист (Япония):

Я вообще Беларусь очень люблю, потому что такая отдача очень редко. В России еще есть, в Европе очень сложно найти, в Японии тоже немножко сложно найти. А такой прямой контакт – это дорогого стоит.