«Как они говорят: отдыхают от своих железок». Белазовцы ставят «Безымянную звезду» и «Чернобыльскую молитву»

Народный молодёжный театр «Штурх» основан в 1990 году. В актёрской труппе в большинстве – сотрудники БелАЗа. В репертуаре – спектакли разных жанров: комедии, драмы, миниатюры и детские постановки. Каждая премьера проходит при аншлаге. Ведь на сцене люди, для которых театр – это вовсе не работа.

Как в Жодино готовятся к новому театральному сезону, узнаем в этом выпуске программы «Центральный регион».

Жодинскому Дворцу культуры в следующем году исполнится 60 лет. Здесь работают 25 коллективов любительского художественного творчества. Особенно популярно театральное направление.

Светлана Луцевич, художественный руководитель Дворца культуры ОАО «БелАЗ» (г. Жодино):

Мы очень много делаем мероприятий как для горожан, жителей города Жодино, так и для работников Белорусского автомобильного завода. И это не только концерты. Это какие-то интересные проекты, это шоу-программы. Наш город, по-настоящему, театральный. Когда у нас показ спектакля – в городе это целое событие. И мы набираем полные залы.

Модератор идей для новых проектов – народный молодёжный театр «Штурх». Режиссёр – Светлана Мытник. Она же и собрала первую театральную команду. Так как сама женщина педагог-дефектолог, первыми актёрами стали коллеги-преподаватели и школьники. Сейчас к ним присоединились люди разных профессий – инженеры, сотрудники банка, строители и даже спасатели.

Светлана Мытник, руководитель народного молодёжного театра «Штурх» Дворца культуры ОАО «БелАЗ» (г. Жодино):

Вот оно с чего начинается – с пустоты сцены. Потому что хочется это украсить, наверное. Создать команду – это очень тяжело. И откровенно скажу: не на каждый спектакль удается создать команду. В моем понимании, команда – это коллектив единомышленников. Это и в жизни очень сложно. Но и в спектакле не всегда удается. В основном, костяк – это заводчане. И, как они говорят, они отдыхают от своих железок. То есть насколько я понимаю, техника – это такое сухое, логически выстроенное, выстроенная вещь. А театр – это счастье, это счастье. Я скажу честно, у нас на репетициях смешно. Мы на репетициях просто смеемся. Поверьте, это такая разрядка, ощущение счастья. Просто отдыхаешь. Наше общество регламентированное такое, ближе к перфекционистам. А мы вот, находя друг друга, взаимодействуем. Но не без проблем. Это нормально. У нас, как в жизни. Светлана Луцевич:

Все творческие люди непростые. Потому что они не шаблонные, они выходят за рамки каких-то общепринятых шаблонов. Кто общался с творческими людьми, те знают о тонкой организации души творческих людей.

Актёры участвуют во всевозможных фестивалях и конкурсах, выезжают с гастролями в другие города Минской области. Неспроста театр называется «Штурх». Коллектив постоянно что-то подталкивает на создание новых спектаклей и театральных проектов. Так в минувшем сезоне театр представил зрителю рождественскую постановку с музыкальным и танцевальным наполнением. Светлана Мытник:

Есть здесь такой формат, как самодеятельность заводская. Это когда я уже работаю не с театром, собирается команда, например, от какого-то подразделения завода. И с ней готовим проект с нуля. Люди простые, добрые и работоспособные, как наши белорусы. И работоспособность у них просто зашкаливала! «Какую тему возьмем?» Они говорят: «Смешную не хотим». «Ладно, грустную». И мы выбрали «Чернобыльская молитва» Алексиевич. И благодаря этой работе, я для себя открыла Алексиевич. Это, на самом деле, здорово!

Светлана Луцевич:

Когда выбирается репертуар, он не просто выбирается режиссером, то есть режиссер обязательно советуется с самодеятельными актерами. Если в профессиональном театре, я думаю, что это вряд ли происходит, там режиссер – он диктатор даже такой. А тут же люди просто ходят, они ходят, извините, за идею. И они должны, они очень часто сами выбирают, что им делать и что ставить. Вот в этом, конечно, огромная разница между профессиональным театром и любительским. Этот театральный сезон станет не менее интересным для зрителя. Любительский коллектив «Штурх» представляет премьерный спектакль «Безымянная звезда» по пьесе румынского автора.

Светлана Мытник:

«Безымянная звезда» – это как потребность в романтике. То есть это романтично. Это слова любви, всплеск эмоциональный, гормональный. Думаю, что будет какой-то рождественский спектакль, и самодеятельность – но это уже будет что-то смешное. То есть мы уже договорились, что будем поднимать материал из белорусского фольклора. В начале ноября коллектив также отправится с гастролями в Оршу. Ещё одна премьера театрального сезона – «Мюнхгаузен» Григория Горина. Спектакль исполнит уже второй народный театр Дворца культуры под руководством Натальи Родионовой. Самодеятельные актёры вместе сыграли в более чем 40 постановках и концертных программах. Коллектив народного театра – постоянный гость на областном фестивале «Березинская рампа». В этом году за спектакль «Там наверху небо» по пьесе «Поминальная молитва» актёры привезли сразу 6 дипломов.

Наталья Родионова, руководитель народного театра Дворца культуры ОАО «БелАЗ» (г. Жодино):

Однажды попробовав работать с хорошей литературой, люди на меньшее уже даже и не согласны. Потом еще у нас такой состав – в большинстве своем, это мужчины. Причем не мужики, не мальчики, а мужчины. И, конечно, под них репертуар подбирается. «Поминальная молитва» – «Там наверху небо» у нас называется: люди приходили по 6 раз на спектакль! Не родственники, не друзья. Значит, что-то надо было. Конечно, мы же – не роботы. Каждый раз люди выходят с какими-то определёнными чувствами, которые рождаются каждый день. Каждый день мы разные.

Репетиции проходят три раза в неделю, но перед премьерой будни и выходные, дни и ночи сливаются в одно – постоянную работу на сцене и оттачивание каждой строчки. Сложность актёров-любителей именно во времени. Первая половина дня – это основная работа: у станка или компьютера. А уже вечером – работа на сцене.

Наталья Родионова:

Об отдыхе речи не может идти, потому что другой раз приходится пролезать через игольное ушко, как у Саши Черного, по-моему, было такое выражение. Для отдыха есть много других мест хороших – это баня, дискотека, еще какая-нибудь тусовка, просто подружить. А театр – это, все-таки, работа. Отдых, знаете, когда бывает? Очень приятные моменты бывают, мне все об этом говорят, после спектакля назавтра. Особенно после премьеры, когда усталость и кайф какой-то. И такая усердная работа оценивается беспрерывными 5 и 10-минутными аплодисментами. В репертуаре театра – порядка 10 спектаклей. Создать премьеру в маленьком городе с непостоянным коллективом сложно. Поэтому многие спектакли актёры играют «на бис», нередко по просьбе зрителей. А зритель в Жодино непростой.

Светлана Луцевич:

Благодарный, умный, тонкий. Если «Там наверху небо» мы показывали спектакль в Жодино 6 раз, и полный зал. Это спектакль по Горину, «Поминальная молитва». И если люди идут на такой спектакль – сложный, философский, то, наверное, с такими людьми, с таким зрителем нам не страшно ничего. Жодинский зритель – думающий, а это очень важно. Иногда и на комедию ходят. Какому-то зрителю надо подумать, посидеть и поплакать, а какому-то зрителю надо просто прийти после работы и просто посмеяться. То есть вот у нас два театра – они работают, все-таки, немножко в разных жанрах, и они удовлетворяют зрителя абсолютно разных вкусов. Подготовка к новому театральному сезону в самом разгаре. Сейчас проходят ежедневные репетиции, создание декораций и костюмов. Премьера «Безымянной звезды» планируется в канун дня театра – 26 марта. «Мюнхгаузен» зрители увидят в конце ноября.