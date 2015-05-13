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Национальный фестиваль песни и поэзии в Молодечно будет проходить c 5 по 7 июня

13 мая 2015 08:31
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За свою более чем 20-летнюю музыкальную историю музыкальный фестиваль песни и поэзии в Молодечно заслуженно получил титул народного и стал ежегодным праздником в мире искусства.

Яркий национальный колорит конкурса подчеркивает народное наследие и позволяет погрузиться в самобытную, уникальную и очень богатую белорусскую культуру.

Впереди вас ждут невероятный музыкальный коктейль из камерной джазовой музыки, творческие вечера классиков белорусской поэзии, а также концерты известных композиторов и популярных исполнителей.

Во главе фестиваля - традиционный конкурс молодых вокалистов. Заручившись мощной поддержкой маэстро Михаила Яковлевича Финберга, под аккомпанемент Национального академического оркестра Республики Беларусь юные дарования исполнят самые популярные белорусские шлягеры.

Национальный фестиваль песни и поэзии в Молодечно будет проходить 5, 6, 7 июня. Праздничная атмосфера которого непременно впечатлит вас и ваших близких.

# Культура # Музыкальное искусство # Фотофакт

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