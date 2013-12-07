Нина Шарубина, заслуженная артистка РБ, о секретах идеального оперного исполнения

. Её драматическое сопрано сегодня знают в Европе и странах СНГ. В реперутаре заслуженной артистки Беларуси, ведущего мастера сцены Национального академического Большого театра оперы и балета Нины Шарубиной десятки партий и ролей. Мадам Баттерфляй, Аида, Турандот, Абигайль... За выдающиеся достижения вокального и исполнительского мастерства белоруска удостоена Государственной премии Беларуси 2012 года.



Нина Шарубина, заслуженная артистка Республики Беларусь, солистка Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Я помню, дирижёр Николай Сергеевич Колядко, зашёл и спросил: "Как ощущение"? Я пытаюсь накраситься, руки трясутся... говорю: "Видите, какое состояние, от волнения?". Он отвечает: "Вы выдержали самый главный экзамен, отпели блестяще репетицию, вам аплодировал хор и оркестр.



Её первый вокальный дебют в Большом театре состоялся ещё в 2002 году, но и сегодня Нина Шарубина помнит каждую деталь того, первого прослушивания. Партия Амелии в спектакле «Бал-маскарад». Непростая и вокально, и технически, и даже актёрски. Теперь самые сложные оперные партии — известные в оперном мире как «киллеры для сопрано» — стали для примы привычными.

Инфернальная леди Макбет и беззащитная Чио-Чио-Сан, смелая Аида и властная Абигайль, трогательная Амелия и по-настоящему сильная духом Ярославна. Эти роли она «проживала» дестяки раз. Причём, не без неожиданных «закулисных историй».



Нина Шарубина:

Я пела «Бал-маскарад» — партию Амелии, там есть финальная сцена - дуэт с Ричардом. Я выхожу, а мне никто не отвечает... В итоге, пела партию одна.



В образе каждой героини — настоящая любовь и самопожертвование. Всё это помогает создать узнаваемую индивидуальность Нины Шарубиной.



Нина Шарубина:

Нельзя быть «всеядной», нужно петь то, что написано для твоего голоса. Высоким сопрано нежелательно увлекаться драматическими партиями.



Голос не прощает экспериментов, уверена Нина Владимировна. Секрет её драматического сопрано с неповторимым редким тембром и прост, и сложен одновременно. Никаких холодных напитков и шумных компаний, плюс — хорошая вокальная школа. Как результат — голос белорусской примы знают в странах СНГ и Европе. Но всё-таки спеть Леди Макбет знаменитого Джузеппе Верди оперная дива мечтает для белорусской публики.



Нина Шарубина:

Я её пела в концертном исполнении дважды, т.е вокально-технически она сделана, но не воплощена на сцене.



Её творческая индивидуальность, конечно же, не осталась незамеченной. Медаль Франциска Скорины, звания «Заслуженного артиста Беларуси»... А теперь ещё и лауреат Государственной премии в области искусства. Правда, тут Нина Владимировна уверена: такое признание — оценка всего белорусского оперного искусства. А сегодня оно входит в число элитных. Да и публика не перестаёт любить театральные постановки, сообщили в программе .

