Спектакль «Пинская шляхта» по пьесе Винцента Дунина-Марцинкевича - обязателен к просмотру для каждого уважающего себя белоруса

Новости Беларуси. 16 белорусов 6 декабря пополнили ряды особенных людей — граждан, которые оставили заметный, а точнее, неоценимый, след в жизни страны — это деятели науки и техники, литературы, искусства и архитектуры. Обладателями Госпремии в области искусства стал творческий коллектив Национального академического театра имени Янки Купалы в числе художника-постановщика Ольги Мацкевич, композитора Андрея Зубрича, а также актера Виктора Манаева. К слову, народный артист Беларуси был уже дважды удостоен столь почетной награды. Этот коллектив создал спектакль, который стал выдающимся явлением в театральной жизни страны. «Пинская шляхта» по пьесе Винцента Дунина-Марцинкевича представляет собой яркое воплощение классики современными сценическими средствами.

Виктор Манаев, народный артист Республики Беларусь:

Усё з грыму пачынаецца, потым касцюм, усё астатняе і на сцэну.

И так уже 33 года. У народного артиста Беларуси Виктора Манаева единственная запись в трудовой книжке – театр им. Янки Купалы. Настоящий купаловский корифей.

Виктор Манаев, народный артист Республики Беларусь:

Я вельми люблю гэты тэатр, людзей, якія тут працуюць. Гэта дом, другі дом.

Десятилетия работы воплотились в десятки образов. Хлестаков, придурок Франсуа, Дон-Жуан, Дед Жабрак. Дважды лауреат Государственной премии. Через несколько дней можно будет сказать - трижды. Очередная награда – за роль пристава Крючкова в «Пинской шляхте» Винцента Дунина-Мартинкевича.

Незатейливость сюжета. Молодые шляхтичи любят друг друга, а в конце женятся с помощью пристава Крючкова. «Ромео и Джульетта» наоборот. В исполнении купаловцев - уморительный шедевр для зрителя. Для актеров – напряженная работа.

Виктор Манаев, народный артист Республики Беларусь:

Трэба вымавіць столькі многа цыфраў, столькі многа тэкстаў, што тут не да весялосці. Трэба ўсё ў час сказаць, патрэбны тэхнічыя высілкі, скарагаворкі.

Художественное оформление спектакля - еще одна Госспремия. Художник-постановщик Ольга Мацкевич признается: в костюмах старалась передать нелепую фанаберию пинских шляхцичей.

Ольга Мацкевич, художник-постановщик:

В этом костюме видно, что как бы лопнул костюм по швам и там проглядывает ватка, как в стеганом одеяле.

Юмор даже в музыке – классической, водевильной, современной. Буффонный оркестр композитора Андрея Зубрича получил государственную премию за лучшее музыкальное сопровождение.

Пять лет на сцене. Постановку увидели более 40 тыс. белорусских зрителей, оценили за рубежом. Всегда «Браво» и всегда аншлаг.