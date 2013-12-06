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На международном фестивале «Мегаданс -2013» в Минске победили танцоры из Молодечно

06 декабря 2013 18:45
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Новости Беларуси. Воспитанники студии эстрадного танца «Веснушки» Молодечненского детского центра культуры победили на международном фестивале «Мегаданс -2013» в Минске.

На фестиваль съехались более трехста поклонников танца из Беларуси, России и стран Балтии. Конкурсанты соревновались в разных возрастных категориях и номинациях - от дуэтов до команд. Оценивало талант и способности международное жюри - профессиональные хореографы.

Для Молодечненского коллектива это - первое выступление на конкурсе подобного уровня. Победа для студийцев стала неожиданной, но заслуженной. Свой номер дети оттачивали не один год, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Культура # Танцы в Минске

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