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Новое видение мольеровского Дон Жуана с минимальным набором декораций можно увидеть в Купаловском театре!

21 марта 2014 07:44
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Новости Беларуси. Вы когда-нибудь видели постановку Дон Жуана в современных костюмах? Да еще и с минимальным набором декораций? В Национальном академическом театре имени Янки Купалы премьера - приглашенный из Петербурга режиссер Анатолий Праудин покажет белорусам свое видение мольеровского творения.

Анна Хитрик, актриса:
У меня роль Шарлотты – одной из жертв Дон Жуана. Здесь такое решение, что непонятно, жертва – не жертва. Решение спектакля такое, что Мольер перевернется. Точнее, люди привыкли именно так читать Мольера. Приехал наш режиссер и все изменил.

Минимальные различия с оригинальным текстом, но без намека на историческую стилизацию – концептуальный подход компаньонов из России. Правдин пригласил к сотрудничеству знаменитого театрального художника – Алексея Парай-Кошица.

Алексей Парай- Кошиц, художник-постановщик:
Формально сюжет как бы исторический, но в то же время он осовременен. Нету декораций исторических никаких. Нету замков, особенных фокусов. Формально – черный квадрат, из которого получается небо.

На сцене актеры предстанут в современных костюмах вневременного характера. По задумке режиссера, зрители увидят игру контрастов. К примеру, наряды Дон Жуана и близких ему по духу героев будут в красно-черной гамме. Противоположные образы предстанут в одежде светлых тонов.

Анна Хитрик, актриса:
Костюм все сыграет вместо меня. Кому-то будет страшно, кому-то будет странно – такая война с небом. Он глубоко очень копнул, это не Мольер, не какая-то там легкая история. Намного все глубже и важнее.

Сам Дон Жуан за время спектакля меняет несколько костюмов: от джинсов и майки до фрака, и переодеваться главный герой будет прямо на сцене!

Всего художники изготовили около 30 комплектов костюмов. Минимальная отделка и только некоторые наряды с вышивкой, характерной для эпохи Мольера.

Говорят, встречают по одёжке, а провожают – по уму. Предлагаем сходить и проверить, что больше зацепит: современный перфоманс или классическое содержание. Классик Байрон в современной упаковке – это, несомненно, интригует, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

# Культура # Купаловский театр # Анна Хитрик # Алексей Парай- Кошиц

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