Мартовские коты в Минске: самая весенняя выставка «Мур-март»!

Новости Беларуси. Одни из главных героев весны, особенно первого ее месяца, - мартовские коты. Чуть сонные после зимы, они словно просыпаются с теплыми лучиками солнца и своими криками не дают спать по ночам.

Мартовский кот как персонаж всегда вдохновлял творческих людей — скульпторов, музыкантов, сценаристов, поэтов… Его образ запечатлен на полотнах многих художников. Чтобы показать зрителям свое видение поведения усатого героя, в гимназии-колледже искусств организовали самую весеннюю выставку «Мур-март».

Евгений Сакович, заместитель директора по учебной работе Минской государственной гимназии-колледжа искусств:

Нам хотелось что-то открыть свое. Вообще, дети очень любят рисовать животных: и собак, и лошадей, и котов… и теперь весна. Захотелось это мурлыканье передать!

Основные участники выставки — сами ученики, которые создали множество ярких, веселых, креативных образов.

Поддержать талантливых ребят решили и известные профессиональные художники, которые запечатлели образы мартовских котов у себя на полотнах.

У кого-то мартовский кот получился веселым и забавным, у других — слегка задумчивым. Чтобы найти и воплотить в жизнь оригинальный образ, юным художникам пришлось постараться.

Татьяна Карачун:

Это как бы мой котик. Ну да, он домашний. Он сейчас находится в отдельной комнате — это его игровая комната. Она украшена для интереса рыбками, потому что это его мечта.

Алина Парфенович:

Мартовские коты у большинства людей ассоциируются с чем-то светлым, весенним, ярким. Но я решила показать немного с другой стороны, потому что ночь — это тоже достаточно интересная пора, время суток. Поэтому решила изобразить волшебного, сказочного кота.

А некоторые и вовсе были настолько к себе самокритичны, что много раз переделывали работы.

Даниил Кутозов:

Работу я сочинял очень много времени. И я ее перерисовывал 2 раза. Потому что каждый раз, когда я рисовал работу, что-то мне не нравилось, что-то не получалось. Я сам «кошатник». У меня 2 кота. И вырисовывать кота, придумывать его — это тоже занимает очень много времени, и это самый интересный процесс!

170 детских работ, 14 - от профессиональных художников. На одной выставке прекрасно дополняют друг друга картины разных поколений. И главная мечта у этих творческих людей — создать свою настоящую галерею, где место найдется не только мартовским котам, но и другим ярким образам.

Евгений Сакович, заместитель директора по учебной работе Минской государственной гимназии-колледжа искусств:

Самое главное, что эта выставка получилась. К ней огромный интерес и у родителей, и люди просто идут из города. И сразу такая мысль приходит, почему в городе нет такой детской галереи?

Мартовский кот — персонаж удивительно характерный: добрый, игривый, веселый, милый и трогательный. А с наступлением астрономической весны, еще и актуальный, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.