Никас Сафронов рассказал, почему он не пишет «доярок», покупают ли его работы белорусы и откуда у него мистическая связь с Дали

Новости Беларуси. В гостях у программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Никас Сафронов.

В Минске проходит выставка Ваших работ. Несмотря на то, что вы один из самых известных портретистов, тем не менее, на выставке представлены разные Ваши работы. Расскажите, что вы привезли?

Никас Сафронов, Заслуженный художник РФ:

Дело в том, что портреты, которые я пишу, они обычно остаются у тех, кто их заказывает. Или тому, кого пишешь, вручаешь. Здесь несколько направлений. В основном, символизм, и есть такое некое ноу-хау в живописи: «Дрим вижн» я назвал это. Это в стиле экспрессионистов размытая, но многослойная, живопись. Обычно она нравится. Я думаю, что зрителю это будет интересно, любопытно посмотреть.

Единственное, что Сальвадор Дали якобы рисовал свои сновидения или даже вводил себя в состояние сна и просыпался. Как у Вас со снами обстоят дела?

Никас Сафронов, Заслуженный художник РФ:

Я думаю, что не якобы, а использовал сны. Сны – это основа, и я тоже пишу много снов в картинах, иногда даже сам не понимая смысл о конца и пытаюсь тоже понять. Обычно у художника идет сон, связанный с его реальными восприятиями. То есть я во сне вижу детали – думаю: «Надо это запомнить! Пригодится». Могу и проснуться даже.

Никас Сафронов: «Так зафиксирован организм, что я просыпаюсь, делаю зарисовку и даже не помню, что я проснулся».

Я могу 2-3 раза проснуться во время сна, и сон почти на грани бодрствования, когда ты спишь и не спишь, вроде бы. Это как за 15 минут до пробуждения: ты помнишь сон, проснувшись, но он уже размывается. Вот это и было введено в картинах, такие размытые почти, полусонные видения. Так что сон – очень важный момент для художника.

Что касается Сальвадора Дали, у Вас есть с ним автопортрет...

Никас Сафронов, Заслуженный художник РФ:

Дали говорил: «Совершенствуйтесь. Вы никогда не достигните вершины, но хотя бы приблизитесь». И я несколько раз его как бы цитировал. Это он такой черно-белый, я еще на развитии. Но это не самый любимый художник. Для меня больше Брейгель, Ван Эйк. А Дали для меня как открыватель, который был мастером величайшим. Я его видел, кстати, во Франции в 1984 году. Я вышел на улицу, мы спешили с женой на встречу с галеристами, аукционистами. Я говорю жене: «Смешной человек». Она говорит: «Это Дали». Я говорю: «Дали?! Я сейчас пойду ему руку пожму». Она говорит: «Ты что, с ума сошел?! Папа ради тебя таких людей пригласил! А он (Дали – прим. ред.) всегда здесь торчит!». Потом я узнал, что он вообще редко уже был во Франции, и даже случайно заехал туда, мало выбирался из Испании. Так я увидел Дали. Это невероятно. Он умер в 1989 году, но мне повезло. Мне даже сегодня это приятно.

Мне мой товарищ, я приехал с двумя друзьями, и Юра мне привез из Испании портрет, который находится дома: Дали, а напротив него, а напротив него, то есть лицом к зрителю, стою я. Удивительно!

Никас Сафронов: «Дали спиной смотрит на молодого человека, а изображение, как будто это я. Я был удивлен, я не видел этой работы. Но какая-то такая связь мистическая».

А кто такие яйцеголовые в Ваших картинах и почему Вы их так называете?

Никас Сафронов, Заслуженный художник РФ:

Это начало, это тайна, это рождение чего-то необычного... У меня есть друг, и он мне говорит: «Никасевич! Ты помнишь стихи, которые я посвятил твоим картинам?» Он написал 86 стихотворений, посвященных моим картинам. Яйца – это еще непонятно, что будет, было первым яйцо или курица. Но это тайна, это загадка, и мне сама форма нравится, она такая закрытая, и говорят, что Земля не совсем даже круглая, она яйцеобразная.

Вас все равно чаще называют художником, который рисует знаменитостей, «рублевским» художником. Это прибыльный какой-то промысел в России?

Никас Сафронов, Заслуженный художник РФ:

Божий (смеется). Я же часть денег отдаю на благотворительность, на духовность, на постройку храмов.

Никас Сафронов: «Понимаете, вот говорят: «Вы можете?...» Конечно, могу, и доярку могу, кроме того, я из всех уже переписал».

Мне сегодня не надо обнаженной натуры, чтобы она сидела, а я мучился, как ее изобразить. Я фиксирую в памяти все тела, которые писал еще будучи студентом. Ты пишешь людей интересных. Те, кто платит – есть люди, которые мне интересны. Таких людей я сам прошу обычно. Я не такой, как «Никас, весь такой из себя», нет, я просто отправляю картины, и когда вы сказали «самый известный в мире», конечно, есть и более известные, и более талантливые, более способные. Но ты выполняешь свою работу добросовестно, и она востребована.

А сейчас хотелось бы проникнуть в Вашу квартиру. Скажите, дизайн и все, что касается того, что там можно увидеть, это все Ваших рук дело?

Никас Сафронов, Заслуженный художник РФ:

Нет, у меня были дизайнеры. Дело в том, что самому сложно. Я не архитектор и не дизайнер. Я, конечно, могу нарисовать что-то, я явлюсь основным действующим лицом, но была и француженка, которая была не очень точна и грамотна, и был итальянец, и были разные люди. Но только Ольга Соколова пришла и со мной закончила за 4 года. Ремонт шел 12 лет. Козырь Алексей, который делал хай-тек, и если в хай-тек я практически не вмешивался, то в готике я принимал активное участие. Более того, мне недавно принесли бумагу от ЮНЕСКО, как памятник культурного наследия.

Давайте вернемся к выставке. Вы сказали, что каждый пришедший сможет понравившуюся картину купить. А уже объявились желающие?

Никас Сафронов, Заслуженный художник РФ:

У меня были клиенты из Беларуси, один человек из Бреста покупал, я сделал ему цикл картин. Пока так, нет... Я не могу сказать, что здесь... У меня ориентир больше даже не на Россию, а скорее Англию, Италию, Германию.