Воспитанники школы №2 в Марьиной Горке адаптировали к виртуальному миру историю Великой Отечественной войны

Новости Беларуси. А вот этими учениками учителям гордиться и гордиться. Воспитанники Марьиногорской школы № 2 адаптировали к виртуальному миру историю Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

И это – сделали юноши 7 и 8 классов. Сейчас уроки проходят с помощью онлайн-тестов и мобильного приложения. За компьютеризацию истории ученики удостоились первого места на республиканском конкурсе «Патриот. BY».