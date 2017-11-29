Воспитанники школы №2 в Марьиной Горке адаптировали к виртуальному миру историю Великой Отечественной войны

Новости Беларуси. А вот этими учениками учителям гордиться и гордиться. Воспитанники Марьиногорской школы № 2 адаптировали к виртуальному миру историю Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. А вот этими учениками учителям гордиться и гордиться. Воспитанники Марьиногорской школы № 2 адаптировали к виртуальному миру историю Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
И это – сделали юноши 7 и 8 классов. Сейчас уроки проходят с помощью онлайн-тестов и мобильного приложения. За компьютеризацию истории ученики удостоились первого места на республиканском конкурсе «Патриот. BY».
Над разработкой ребята работали все лето. Это не первая награда юношей в программировании. Раньше они удостоились награды за компьютеризацию операции «Багратион».