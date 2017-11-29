«Драма, спектакль наслоений». История собора святых Петра и Павла: кто солил огурцы в подвалах и чем ценны камыши на стенах

История Свято-Петро-Павловского собора началась в 1612 году, во времена, когда православная церковь была запрещена в Речи Посполитой.



Но неравнодушные минчане решили поддержать православную веру, построить на собственные средства каменный храм и основать при нём мужской православный монастырь во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Земельный участок «аж до озера реки Свислочи прилеглый» особой дарственной грамотой пожертвовала на «вечные времена» княжна Авдотья Григорьевна Друцкая-Горская.

Кроме неё, свою лепту внесли еще 52 человека.



Для руководства строительством храма из Виленского Свято-Духова монастыря по благословению его настоятеля, архимандрита Леонтия Карповича прибыло несколько монахов. Строительство велось под руководством игумена Павла Домжавы.

И есть сведения, что уже в конце 1613 года в Свято-Петро-Павловском храме начали совершаться службы.



При храме существовало братство во имя святого Иоанна Крестителя, а затем были построены школа, приют, типография и богадельня. Это место стало центром духовной жизни для православных минчан.

Однако спустя столетие наступили тяжёлые времена. В 1715 году храм был разграблен шведским войском. Спустя время, в святыне обвалилась часть свода, отслоилась живопись на стенах, не осталось ни одного целого окна, внутри собора лежал снег, а монахи вынуждены были собирать милостыню.

Анастасия Юнгина, преподаватель воскресной школы:

Уже после разделения Речи Посполитой, в 1795 году этот храм приобретает новую жизнь, потому что в это время, когда земли отошли Российской империи, выделяются большие средства для того, чтобы восстановить этот храм. Екатерина II жертвует позолоченные и серебряные кресты, которые находились на здании, жертвует богато украшенные антиминсы, которые клались на престол в храме, и выделяет большие средства для того, чтобы расписать этот собор.

Храм стал приходским, его освящают в честь великомученицы Екатерины – покровительницы Екатерины II. И храм уже известен, как Екатерининская церковь.

И до сих пор, некоторые жители Минска называют её Екатерининской.



Многострадальная история нашего края отразилась на судьбе Петро-Павловского собора. В 1812 году во время французской оккупации храм был превращён неприятелем в лазарет, а всё церковное имущество и утварь были разграблены, росписи пострадали.

Оттого богослужения остановились вплоть до марта 1814 года.



Вообще, стиль здания собора больше напоминает европейскую базилику, которую условно можно отнести к виленскому барокко, нежели к православным храмам традиционного византийского стиля с куполами.

Но, интересно, что купол в истории собора, всё-таки, был.





Случилось это в 1871 году, во время обновления святыни решили воздвигнуть большой купол, полностью переделать иконостас и расписать стены. Тогда был возведён Исаакиевский собор в Петербурге, который стал законодателем в художественном оформлении православных святынь этого времени для всей российской империи.



Анастасия Юнгина, преподаватель воскресной школы:

В 1917 году те, кто служили в храме, были арестованы, репрессированы и в 1933 году храм был закрыт, и стал использоваться под складские помещения. Храм был закрыт до немецкой оккупации. Как это ни парадоксально звучит, но во время немецкой оккупации Минска храм открыли и люди смогли посещать богослужения.

Но после окончания войны храм опять был закрыт.



Службы в Свято-Петро-Павловском соборе не проводились почти полвека. В здании разместили сначала жилые помещения, а потом архив.

Интерьер храма был разделен железобетонными перекрытиями на четыре этажа.



Ценные росписи сильно пострадали, часть была безвозвратно уничтожена при возведении межэтажных перекрытий, часть росписей скрылась под штукатуркой и многократной масляной покраской.

Фёдор Сорока, художник-реставратор творческой мастерской «Басталия», руководитель реставрации росписей Собора святых апостолов Петра и Павла:

Мой однокурсник рассказывал, что его дед-фронтовик после войны, когда не хватало жилья в Минске, – здесь жили люди, в храме. Даже, когда мы делали раскрытие росписей, мы открыли несколько дымоходов в стенах.

А здесь, в подвалах, у людей были погреба, люди огурцы засаливали, капусту – жизнь налаживалась.



Потом был архив, здесь были мастерские. Сейчас здесь сделали воскресные школы.

Но раз в 5 лет происходит наводнение, и вода доходит аж до самого верха.

Потом каждый год эта влажность выходит, разрушает штукатурку, выводит соли. Боремся с этим.





В 70-ые годы и вовсе стал вопрос об уничтожении святыни в связи со строительством жилого дома на Немиге.

Но верующие отстояли честь своего собора.





В итоге провели реставрацию фасада, восстановили снесённую в войну снарядом северную башню, храм приобрёл свой первоначальный вид.

А в 1991 году древняя минская святыня была возвращена Белорусской Православной Церкви.

Тогда же и началась ювелирная работа творческой мастерской «Басталия» по выявлению и фиксации уникальных росписей храма.





Раскрываемая поверхность многослойных рисунков – а это свыше 2 000 метров квадратных – графически была раскроена координатной сеткой, чтобы ориентироваться в объёмах и форме.



Первое, что было раскрыто – вот эти камыши.



Далее реставраторам, как врачам, предстояло очистить фрески от масла и штукатурки. К сожалению, полностью не сохранился ни один из обнаруженных пяти живописных слоев росписей. Но то, что осталось, как зеркало, отражает образы былых эпох.



Так, из первого слоя XVII века сохранилось всего лишь 10 квадратных метров росписи – из общей площади в 2 000 квадратных метров.





А вот второй слой, 1795 года, или екатерининский – отдельная история. Характер росписи и композиция этого периода больше соответствуют образцам европейской архитектуры. В это время пилястры были увенчаны ионическими капителями, западный фасад был украшен восьмиколонным портиком. Паруса и распалубки сводов были расписаны растительным орнаментом и украшены тремя большими сюжетными композициями: «Положение тела Христа во гроб», «Восстание Христа из гроба» и «Господь Бог Саваоф».



Интересно, что первый и второй слои росписей были выполнены в технике фрески. В XIX веке стены уже будут расписывать маслом.



Фёдор Сорока:

Снова начали уделять большое внимание церкви, были выделены деньги. В это время в Петербурге был построен Исаакиевский собор. И так получилось, что каждый большой храм, который строился в империи, он задавал моду. Оттуда приехали мастера во главе с художником Лебедевым и приспособили эту стилистику под стены нашего храма. Так появилась академическая роспись XIX века, на стенах мы видим 6 картин земной жизни Иисуса Христа



Академический стиль XIX века добавил к зеленоватой гризайли росписи XVIII века розового цвета. Последний слой – масляная композиция 1943 года, выполненная группой художников под руководством Николая Ивановича Гусева. По сути, это была техническая реставрация живописи начала XX века с некоторыми новыми декоративными элементами.

Когда реставраторы раскрыли весь букет слоёв, возник вопрос: как сохранить весь этот культурный пласт.



Разъять слои или выполнить восстановление какого-либо отдельного из слоёв – невозможно. Это будет вопреки реставрационной этике и существующему законодательству.

Фёдор Сорока:

Больше нам подходит не реставрация, а консервация. У нас была задача показать именно стыки – раздвижки и сдвижки этих слоёв. Как оно происходило, что не так всё спокойно было.

Вот эта драма, спектакль наслоений – это и есть история, намоленность храма



И такая консервация напоминает настоящую операцию. Возьмём, например, сюжет картины «Насыщение народа двумя рыбами и пятью хлебами», который написан на южной стене собора.

Фёдор Сорока:

Сняли зарисовки, закраски, штукатурку – открылись фрагменты картин. Первое, что делает реставратор – фиксирует состояние.

Это – ручная работа.

Следующий шаг – графическая фиксация в цвете, в масштабе.