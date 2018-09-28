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Ани Лорак – 40 лет. Характер певицы в 11 фото: Instagram-обзор

28 сентября 2018 12:56
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Ани Лорак 27 сентября отметила 40-летие.

Поздравили артистку ее коллеги – исполнители со всего мира, поклонники и, конечно же, самые близкие люди. Дочь певицы прочитала стихотворение и посвятила его маме, а супруг поздравил теплыми словами в соцсетях.

«Будем мы вместе или нет, ты единственная». Муж Ани Лорак обратился к певице в день её рождения

Ани Лорак является одной из самых известных певиц. Ее шоу собирает тысячи зрителей по всему миру – исполнительница дает концерты даже в Австралии.

В рамках еженедельной рубрики Instagram-обзор мы решили посмотреть, что публикует на своей странице артистка и собрали ее яркие цитаты – не только со страницы в соцсетях, но и из интервью.

«Носила заштопанные брючки моего брата. Но было же весело!». Большое интервью Ани Лорак (читать далее).

# Звезды # калейдоскоп # Ани Лорак # Мурат Налчаджиоглу # Фотофакт

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