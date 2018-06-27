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Невеста семь раз обходит вокруг жениха. Как празднуют традиционную еврейскую свадьбу?

27 июня 2018 07:59
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Эта церемония бракосочетания с самого начала была нестандартной. Вместо церковного свода – балдахин на четырех шестах, гости в головных уборах, а вместо «горько» – Мазаль Тов. Добро пожаловать в Бобруйск!

Невеста семь раз обходит вокруг жениха. Как празднуют традиционную еврейскую свадьбу?-1

Когда-то этот город называли Еврейской столицей Беларуси. Еще в прошлом веке здесь было 44 синагоги, а жители иудейского вероисповедания составляли 80 процентов от всего населения. А как обстоят дела сейчас?

Евгений Шилов, корреспондент СТВ:
Времена меняются, а революции и войны сделали свое дело. Эпштейны, Коганы, Лятсы и Эйдманы – сегодня большая редкость. Но все же свой еврейский колорит Бобруйск сумел сохранить. Конечно, на иврите здесь не разговаривают, но на улицах услышишь тот самый акцент.

Вы не поверите, но сейчас в Бобруйске один действующий еврейский храм. Мы спросили раввина Шауля, одного из самых популярных иудеев в городе, о развитии общины и поддержке со стороны жителей.

Невеста семь раз обходит вокруг жениха. Как празднуют традиционную еврейскую свадьбу?-4

Шауль Хабабо, раввин:
Больше четырех тысяч евреев остались в Бобруйске. Сегодня красивая еще синагога. Я не могу сказать, что красивее в Беларуси, но она скромнее, приятная и теплая синагога. В ней есть много программ от начала возраста детей до самого старшего поколения.  

Невеста семь раз обходит вокруг жениха. Как празднуют традиционную еврейскую свадьбу?-7

Дух времени в этом городе ощущается буквально на каждом шагу. Например, это – дом купчихи Кацнельсон. По легенде, он находился в Прибалтике, но состоятельная женщина приказала разобрать особняк и перевезти в Бобруйск.

Невеста семь раз обходит вокруг жениха. Как празднуют традиционную еврейскую свадьбу?-10

Еще один транслятор старых традиций, «Красная башня». Каждый вечер без двадцати восемь с нее звучит популярная 7-40.

Невеста семь раз обходит вокруг жениха. Как празднуют традиционную еврейскую свадьбу?-13

Здесь же обитает бронзовый воришка Шура Балаганов, который даже разговаривает с жителями.  

Невеста семь раз обходит вокруг жениха. Как празднуют традиционную еврейскую свадьбу?-16

Евгений Шилов:
Что говорить, только в этом городе магазины называются Шалом и Цимус. А еще здесь выпускают кошерный зефир и подсолнечное масло. Но один из самых ярких обрядов евреев, который дошел до нас в первоначальном виде это свадьба.

А вот и молодые! Прожив 35 лет вместе, Яков и Маргарита Шкляры решили пожениться по обычаям предков. Мужчины в костюмах и обязательных головных уборах – кипе.

Невеста семь раз обходит вокруг жениха. Как празднуют традиционную еврейскую свадьбу?-19

Вначале молитва, затем жених вместе с раввином при свидетелях подписывают ктубу – традиционный брачный договор. 

Невеста семь раз обходит вокруг жениха. Как празднуют традиционную еврейскую свадьбу?-22

Невеста семь раз обходит вокруг жениха. Как празднуют традиционную еврейскую свадьбу?-24

Церемония проходит под Хупой – еврейским балдахином на 4-х шестах. В знак своего согласия невеста семь раз обходит вокруг жениха, после чего они обмениваются кольцами. Все это время лицо женщины прикрыто и этому есть объяснение. Вот самое популярное.

Менахем Мендл, раввин:
Он берет невесту не только из-за ее внешнего вида, но он обратил внимание и на ее внутренний характер.

Невеста семь раз обходит вокруг жениха. Как празднуют традиционную еврейскую свадьбу?-27

Помимо тостов здесь постоянно звучит загадочная фраза «Мазаль тов». Как оказалось это универсальное поздравление, которое уместно, даже если бьются бокалы.

Невеста семь раз обходит вокруг жениха. Как празднуют традиционную еврейскую свадьбу?-30

# Свадьба # Культура # Евгений Шилов # Шауль Хабабо # Яков Шкляр # Менахем Мендл # Фотофакт # Культура Беларуси

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