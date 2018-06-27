Невеста семь раз обходит вокруг жениха. Как празднуют традиционную еврейскую свадьбу?

Эта церемония бракосочетания с самого начала была нестандартной. Вместо церковного свода – балдахин на четырех шестах, гости в головных уборах, а вместо «горько» – Мазаль Тов. Добро пожаловать в Бобруйск!

Когда-то этот город называли Еврейской столицей Беларуси. Еще в прошлом веке здесь было 44 синагоги, а жители иудейского вероисповедания составляли 80 процентов от всего населения. А как обстоят дела сейчас? Евгений Шилов, корреспондент СТВ:

Времена меняются, а революции и войны сделали свое дело. Эпштейны, Коганы, Лятсы и Эйдманы – сегодня большая редкость. Но все же свой еврейский колорит Бобруйск сумел сохранить. Конечно, на иврите здесь не разговаривают, но на улицах услышишь тот самый акцент. Вы не поверите, но сейчас в Бобруйске один действующий еврейский храм. Мы спросили раввина Шауля, одного из самых популярных иудеев в городе, о развитии общины и поддержке со стороны жителей.

Шауль Хабабо, раввин:

Больше четырех тысяч евреев остались в Бобруйске. Сегодня красивая еще синагога. Я не могу сказать, что красивее в Беларуси, но она скромнее, приятная и теплая синагога. В ней есть много программ от начала возраста детей до самого старшего поколения.

Дух времени в этом городе ощущается буквально на каждом шагу. Например, это – дом купчихи Кацнельсон. По легенде, он находился в Прибалтике, но состоятельная женщина приказала разобрать особняк и перевезти в Бобруйск.

Еще один транслятор старых традиций, «Красная башня». Каждый вечер без двадцати восемь с нее звучит популярная 7-40.

Здесь же обитает бронзовый воришка Шура Балаганов, который даже разговаривает с жителями.

Евгений Шилов:

Что говорить, только в этом городе магазины называются Шалом и Цимус. А еще здесь выпускают кошерный зефир и подсолнечное масло. Но один из самых ярких обрядов евреев, который дошел до нас в первоначальном виде – это свадьба. А вот и молодые! Прожив 35 лет вместе, Яков и Маргарита Шкляры решили пожениться по обычаям предков. Мужчины в костюмах и обязательных головных уборах – кипе.

Вначале молитва, затем жених вместе с раввином при свидетелях подписывают ктубу – традиционный брачный договор.

Церемония проходит под Хупой – еврейским балдахином на 4-х шестах. В знак своего согласия невеста семь раз обходит вокруг жениха, после чего они обмениваются кольцами. Все это время лицо женщины прикрыто и этому есть объяснение. Вот самое популярное. Менахем Мендл, раввин:

Он берет невесту не только из-за ее внешнего вида, но он обратил внимание и на ее внутренний характер.