Символы родной страны. В галерее Михаила Савицкого открылась фотовыставка Ирены Гудиевской

Новости Беларуси. Беларусь через призму фотографии. В галерее Михаила Савицкого открылась выставка Ирены Гудиевской, посвящённая Году малой родины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь представлено около 80 работ фотохудожницы, отпечатанных на холстах. У каждого снимка своя история, свой особый смысл. Даже в обычном на первый взгляд кадре, можно найти знакомые народные символы, поверья или обычаи.

Ирена Гудиевская, фотограф:

Переплетение этих легенд, их на самом деле много. Хотим, чтобы народ приходя к нам на бесплатную выставку, мог ощутить гармонию белорусской земли, красоту. И понять, что нам, белорусам, нужно спать на льняных простынях, одевать льняные одежды.

Ирена Гудиевская в фотоискусстве более 20 лет. Её проекты успели найти поклонников в Австрии, Франции, Польши и США. Предыдущий проект художницы «Зачараванне» занял второе место на международном фестивале рекламы.