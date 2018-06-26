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Символы родной страны. В галерее Михаила Савицкого открылась фотовыставка Ирены Гудиевской

26 июня 2018 17:50
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Новости Беларуси. Беларусь через призму фотографии. В галерее Михаила Савицкого открылась выставка Ирены Гудиевской, посвящённая Году малой родины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Символы родной страны. В галерее Михаила Савицкого открылась фотовыставка Ирены Гудиевской-1

Здесь представлено около 80 работ фотохудожницы, отпечатанных на холстах. У каждого снимка своя история, свой особый смысл. Даже в обычном на первый взгляд кадре, можно найти знакомые народные символы, поверья или обычаи.

Символы родной страны. В галерее Михаила Савицкого открылась фотовыставка Ирены Гудиевской-4

Ирена Гудиевская, фотограф:
Переплетение этих легенд, их на самом деле много. Хотим, чтобы народ приходя к нам на бесплатную выставку, мог ощутить гармонию белорусской земли, красоту. И понять, что нам, белорусам, нужно спать на льняных простынях, одевать льняные одежды.

Символы родной страны. В галерее Михаила Савицкого открылась фотовыставка Ирены Гудиевской-7

Ирена Гудиевская в фотоискусстве более 20 лет. Её проекты успели найти поклонников в Австрии, Франции, Польши и США. Предыдущий проект художницы «Зачараванне» занял второе место на международном фестивале рекламы.

Символы родной страны. В галерее Михаила Савицкого открылась фотовыставка Ирены Гудиевской-10

Нынешняя выставка продлится до 29 июля. Вход свободный.

# Выставки в Минске # Культура # Ирена Гудиевская # Фотофакт

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