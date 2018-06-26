«Я с дедом 24 на 7, напишем песню, ему на флэшке ставлю»: DJ Анатоль о семье, музыке и своей девушке

В гостях программы «Большой завтрак» DJ Анатоль.

Ирина Ромбальская, СТВ:

Очень раза видеть тебя у нас в студии. Вот скажи, День молодежи – хороший, наверное, такой повод поговорить. Какая сегодня молодежь?

DJ Анатоль:

Веселая, крутая!

Ирина Ромбальская:

Принято критиковать сегодня молодежь. Как ты считаешь, то сейчас поколение или чем оно отличается?

DJ Анатоль:

То. Да ничем оно не отличается. Сейчас более развязанное, нежели наши предки, родители.

Ирина Ромбальская:

«Развязанное» – это что?

DJ Анатоль:

Это больше раскрепощенное.

«Ответственность очень большая, когда у тебя родители такие»

Ирина Ромбальская:

Не могу не задать тебе этот вопрос. Возможно, он тебе не понравится. Но все-таки, ты Анатоль Ярмоленко...

DJ Анатоль:

Ну, получается, да.

Ирина Ромбальская:

И все-таки этот процесс сравнения – он, так или иначе, идет. Насколько тебе тяжело с этим мириться?

DJ Анатоль:

Да, меня постоянно об этом спрашивают. Мириться как?

Ирина Ромбальская:

Ну, просто ты растешь: если раньше играли в других весовых категориях, то теперь у тебя тоже свои клипы, свои песни, своя программа. И, по сути, ты тоже – полноценный артист, которому хочется какого-то признания.

DJ Анатоль:

Но все равно это будет оставаться. Оно хорошо, конечно. Что делать без этого? Это опыт, это, знаете, ответственность очень большая, когда у тебя родители такие. Ну, нельзя подвести в этом времени. То, что ты сейчас делаешь, надо, чтобы это было круче, чем это делают они. Хотя, это очень тяжело. Но есть свои плюсы, свои минусы. Как бы, очень много и плюсов, очень много и минусов. Но плюсов, наверное, больше.

Ирина Ромбальская:

А насколько ты советуешься с ними?

DJ Анатоль:

А я постоянно советуюсь. Я с дедом 24 на 7, то есть, мы постоянно с ним контактируем. И я всегда: напишем какую-то песню с ребятами, и прихожу – ему на флэшке ставлю, показываю. И он говорит – здесь хорошо, там поменять надо.

«Мы растем на музыке современной, что-то берем оттуда и делаем свое»

Ирина Ромбальская:

Что значит «с ребятами»? Кто твоя команда?

DJ Анатоль:

У меня команда – это Рома Волознев. Я его знаю уже очень давно. Мы познакомились на детской «Новой волне». Может, еще в 2009 году. И по сей день мы с ним дружим. И он пишет тексты, он – автор музыки, и я там что-то помогаю.

Ирина Ромбальская:

Интересно, идеи клипа: это тебе профессионалы предлагают или это ваши идеи?

DJ Анатоль:

Это наши. Это сугубо мое и его видение. У меня еще есть Тимофей Морозов, который тоже пишет тексты и помогает укладывать мои мысли в произведение. Это сугубо наше – мы слушаем музыку, мы растем на этом – на музыке современной, мы что-то берем оттуда и делаем свое.

«Девушка моя, Даночка – надежда моя и опора»

Ирина Ромбальская:

Я знаю, что ты активен в социальных сетях. Я на тебя тоже подписана, и поэтому я вижу фотографии с красивой девушкой. И в этом плане ты тоже сильно вырос! Можешь про это рассказать, раз уж мы фото видим?

DJ Анатоль:

Девушка моя, Даночка ее зовут. Надежда моя и опора, грубо говоря. Вот так вот. Любовь всей жизни, да.

Ирина Ромбальская:

Вот так уже сейчас ты готов сказать, что это – любовь всей жизни. Может быть, мы еще Алесю бабушкой назовем?

DJ Анатоль:

Нет, бабушкой – это попозже, 100% попозже, не сейчас. Это никогда не поздно.

Ирина Ромбальская:

А за какие качества ты ее полюбил? Что молодому, популярному человеку интересно в девушке?

«Потусовавшись с ребятами в кафе, понял, что мне все это не надо»

DJ Анатоль:

Качества? Ой, она… Сейчас, потусовавшись с ребятами в кафе, – был период, когда я постоянно ходил, гулял постоянно, смотрел на мир с другой стороны – я понял в один прекрасный момент, что мне все это не надо. Что это все не мое. Я посмотрел, как это, что это. И в стопроцентной уверенности понял, что мне это не нужно. И тут мы с ней познакомились. Там целая история, книжку можно писать. Это не просто чат какой-то в интернете.

Ирина Ромбальская:

Интересно, где сегодня знакомятся молодые люди.

DJ Анатоль:

Покупалась машина у ее родного брата. Мы познакомились сначала с братом.

Ирина Ромбальская:

И он подумал: какой прекрасный молодой человек!

DJ Анатоль:

Нет-нет. Мы общались очень долго. Это я подумал: какой прекрасный человек! Общались очень долго, потом я увидел фотографию у него в Инстаграме – он с какой-то девушкой. Я думал: о, красивая у него девушка! Потом прошло какое-то время, я опять зашел в Инстаграм, смотрю, а там комментарий «моя сестра». Я так: о, есть шанс! И все: мы списались, и вот уже два года.

Ирина Ромбальская:

А чем она занимается?

DJ Анатоль:

Она сейчас учится на юриста. А, вообще, она – очень хорошая художница. Да, очень классно рисует, пишет картины.

Ирина Ромбальская:

Тогда тоже не могу не задать этот вопрос, раз ты с дедом 24 на 7 и с мамой советуешься. По поводу личной жизни ты спрашиваешь совета у родных?

DJ Анатоль:

У родных – конечно, как и все это делают.

Ирина Ромбальская:

Нравится им девушка?

DJ Анатоль:

Конечно, еще как нравится! Родители любят ее, обожают. Мы всегда, каждый день в гости приезжаем, отдыхаем вместе, разговариваем, туда-сюда отдыхать вместе ездим.

Ирина Ромбальская:

Тенденция современная – что модно сегодня быть блогерами. Ты активно ведешь социальные сети. Ты не хотел бы себя еще и на этом поприще попробовать?

DJ Анатоль:

Ай, просто, не то чтобы времени нет, но его, действительно, нет. Когда ты занимаешься творчеством, и тем, и тем. И учишься, и пытаешься учиться, потому что не всегда получается все вовремя сдавать, потому что ты то на концертах, то еще что-то, то интервью. То есть, сейчас плотный такой график. Я пробовал. Если чем-то заниматься, все равно оно пойдет в гору. Рано или поздно оно все равно пошло бы. Но просто нет времени, и все. Тем более и так много внимания к моей семье, а так было бы еще больше. Я же постоянно с ними, пришлось бы и их где-то в кадре показать. А этого, с другой стороны, не очень хочется.

Ирина Ромбальская:

Ты упомянул, что ты не хотел бы слишком большого внимания к твоей семье, но все-таки мы все знаем, что у тебя есть еще и брат.

О брате. «И вот он пляшет возле телевизора! Гены пальцем не размажешь!»

DJ Анатоль:

Братик, да.

Ирина Ромбальская:

Расскажи, как ваши отношения теперь складываются, потому что разница большая.

DJ Анатоль:

Хороший, маленький. Сейчас был день рождения у него 13 июня. Маленький, хорошенький – люблю его. Два годика ребенку – мы играемся с ним.

Ирина Ромбальская:

Два годика – это как раз такое время, когда дети обожают слушать музыку и танцевать всякие композиции. Тебя он слушает?

DJ Анатоль:

Да. Меня слушает иногда. Мы ставим ему иногда на компьютере, и он танцует. Он очень любит «Ну, погоди!», «Ничего на свете лучше неееету…». И вот он пляшет возле телевизора! Гены пальцем не размажешь!

Ирина Ромбальская:

И кажется, что продолжение и здесь будет.

DJ Анатоль:

Да, продолжение следует…

Ирина Ромбальская:

Если к серьезным вещам переходить, для кого твоя музыка, кто твой зритель?

О музыке. «Рвет на части, еще пока не определился»

DJ Анатоль:

Честно говоря, я пока не знаю. И в этом альбоме 15 или 14 песен, который скоро должен выйти. Там музыка очень разная. Я не знаю, какая аудитория будет слушать меня. Потому что она очень разная: есть и рэп, есть красивая песня под босанову. То есть, очень разная стилистика.

Ирина Ромбальская:

То есть, тебя пока рвет на части?

DJ Анатоль:

Да, рвет на части, я еще пока не определился.

О «Нет времени ждать». «Хороший, добрый клип с летним настроением»

Ирина Ромбальская:

Песни очень разные. Но, тем не менее, клип вы выбрали снимать на определённую композицию. Почему?

DJ Анатоль:

Песня называется «Нет времени ждать». Про молодежь, потому что сейчас время, поколение такое, что ждать нет времени. Хочется здесь и сейчас. Хороший, добрый клип с летним настроением. Ребята катаются на скейтах.

Ирина Ромбальская:

Где снимали?

DJ Анатоль:

Снимали в Минске. Хорошая команда. Много человек было, массовка нужна была. Хороший добрый клип про меня, чтобы напомнить нашей публике о том, кто я такой, и что я могу сделать что-то свое.

Ирина Ромбальская:

Спасибо огромное за нашу беседу.