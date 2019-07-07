Наследие белорусской культуры: в день рождения Янки Купалы памятная встреча прошла около памятника поэту в Минске

Новости Беларуси. В 137-й день рождения Янки Купалы его память почтили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Немноголюдная встреча прошла в сквере, где сегодня, 7 июля, все располагало к глубокой поэзии.

Пророк нации, один из основателей современного белорусского языка, который словом пророчил независимое будущее Беларуси – все это Янка Купала.

У памятника первому народному поэту собрались те, кто дорожит его наследием и продолжит литературный поиск. Отсюда они направились в деревню Вязанку. Сегодня на родине Купалы в 47-й раз проводят праздник под традиционным слоганом «З адною думкаю аб шчасцi Беларусi».