Лев Лещенко прокатился на Geely Atlas на родине Александра Лукашенко

Новости Беларуси. Легендарный Лев Лещенко на нашем Купалье в Александрии впервые, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

По пути на сцену успел оценить новинку белорусского автопрома.

Позже спел о родительском доме, соловьиной роще и вместе с нашим Анатолием Ярмоленко о святой для каждого родной земле.

Более 80 тысяч гостей и душевная атмосфера малой родины Президента. Как в Александрии отпраздновали Купалье