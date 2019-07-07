Лев Лещенко прокатился на Geely Atlas на родине Александра Лукашенко

Новости Беларуси. Легендарный Лев Лещенко на нашем Купалье в Александрии впервые, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Праздник уважения к традициям предков и Родине. Показываем, как в Александрии отмечают Купалье
Новости Беларуси. Легендарный Лев Лещенко на нашем Купалье в Александрии впервые, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Праздник уважения к традициям предков и Родине. Показываем, как в Александрии отмечают Купалье
По пути на сцену успел оценить новинку белорусского автопрома.
Позже спел о родительском доме, соловьиной роще и вместе с нашим Анатолием Ярмоленко о святой для каждого родной земле.
Более 80 тысяч гостей и душевная атмосфера малой родины Президента. Как в Александрии отпраздновали Купалье