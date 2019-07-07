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Лев Лещенко прокатился на Geely Atlas на родине Александра Лукашенко

07 июля 2019 18:54
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Новости Беларуси. Легендарный Лев Лещенко на нашем Купалье в Александрии впервые, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Праздник уважения к традициям предков и Родине. Показываем, как в Александрии отмечают Купалье

Лев Лещенко прокатился на Geely Atlas на родине Александра Лукашенко -1

По пути на сцену успел оценить новинку белорусского автопрома.

Лев Лещенко прокатился на Geely Atlas на родине Александра Лукашенко -4

Лев Лещенко прокатился на Geely Atlas на родине Александра Лукашенко -6

Позже спел о родительском доме, соловьиной роще и вместе с нашим Анатолием Ярмоленко о святой для каждого родной земле.

Более 80 тысяч гостей и душевная атмосфера малой родины Президента. Как в Александрии отпраздновали Купалье

Лев Лещенко прокатился на Geely Atlas на родине Александра Лукашенко -9

# Купалье # Культура # Лев Лещенко # Фотофакт

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