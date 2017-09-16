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Музыкальная культура Беларуси, начиная с XVI века: у Национальной билиотеки прошёл гала-концерт общереспубликанской акции «Хоровое вече»

16 сентября 2017 15:56
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Новости Беларуси. «Хоровое вече» развернулось сегодня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На несколько часов площадка возле Национальной библиотеки превратилась в импровизированную большую сцену, где звучало церковное и светское пение. Впечатляют и масштабы: около 80 коллективов и две тысячи 300 исполнителей. Вниманию зрителей – действительно богатое песенное наследие.

Музыкальная культура Беларуси, начиная с XVI века: у Национальной билиотеки прошёл гала-концерт общереспубликанской акции «Хоровое вече»-1

Публика могла насладиться музыкальной культурой Беларуси, начиная с 16 века. Не забыли и про творчество современных белорусских авторов. Как отмечают организаторы, такой разносторонний репертуар помог учесть интересы любой аудитории: разных поколений и с абсолютно разными музыкальными предпочтениями.

Музыкальная культура Беларуси, начиная с XVI века: у Национальной билиотеки прошёл гала-концерт общереспубликанской акции «Хоровое вече»-3

Участие в гала-концерте приняли профессиональные, любительские детские и студенческие коллективы. Причём, со всех регионов страны. Такие акции – хорошая возможность продвигать хоровое искусство, а также содействовать творческому росту вокально-хоровых коллективов. «Хоровое вече» проводится уже во второй раз. И традицию намерены продолжать.

Музыкальная культура Беларуси, начиная с XVI века: у Национальной билиотеки прошёл гала-концерт общереспубликанской акции «Хоровое вече»-5

# Культура # Фотофакт # Концерт в Минске

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