Музыкальная культура Беларуси, начиная с XVI века: у Национальной билиотеки прошёл гала-концерт общереспубликанской акции «Хоровое вече»
Новости Беларуси. «Хоровое вече» развернулось сегодня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На несколько часов площадка возле Национальной библиотеки превратилась в импровизированную большую сцену, где звучало церковное и светское пение. Впечатляют и масштабы: около 80 коллективов и две тысячи 300 исполнителей. Вниманию зрителей – действительно богатое песенное наследие.
Публика могла насладиться музыкальной культурой Беларуси, начиная с 16 века. Не забыли и про творчество современных белорусских авторов. Как отмечают организаторы, такой разносторонний репертуар помог учесть интересы любой аудитории: разных поколений и с абсолютно разными музыкальными предпочтениями.
Участие в гала-концерте приняли профессиональные, любительские детские и студенческие коллективы. Причём, со всех регионов страны. Такие акции – хорошая возможность продвигать хоровое искусство, а также содействовать творческому росту вокально-хоровых коллективов. «Хоровое вече» проводится уже во второй раз. И традицию намерены продолжать.