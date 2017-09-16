Музыкальная культура Беларуси, начиная с XVI века: у Национальной билиотеки прошёл гала-концерт общереспубликанской акции «Хоровое вече»

Новости Беларуси. «Хоровое вече» развернулось сегодня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На несколько часов площадка возле Национальной библиотеки превратилась в импровизированную большую сцену, где звучало церковное и светское пение. Впечатляют и масштабы: около 80 коллективов и две тысячи 300 исполнителей. Вниманию зрителей – действительно богатое песенное наследие.

Публика могла насладиться музыкальной культурой Беларуси, начиная с 16 века. Не забыли и про творчество современных белорусских авторов. Как отмечают организаторы, такой разносторонний репертуар помог учесть интересы любой аудитории: разных поколений и с абсолютно разными музыкальными предпочтениями.