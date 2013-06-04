Наталья Ильюшина - белорусская Марина Цветаева, она вела переписку с Вениамином Блаженным и была знакома с Вольфом Мессингом

Новости Минска. Зашелестит осенний лист на асфальте или мороз разрисует узорами окна… Любая мелочь могла вдохновить Наталью Ильюшину на рождение нового стихотворения. Иногда строчки получались лёгкие как воздух, но чаще глубокие и витиеватые образы делали лист бумаги в руках поэтессы невероятно тяжёлым.

Она считала себя человеком противоречивым. В чём-то всегда была постоянна, а в чём-то изменчива, например, в своих увлечениях. Наталья Ивановна любила выжигать по ткани, ухаживать за растениями и рыбками, путешествовать. Правда, самым любимым занятием всегда считала поэзию. Из-под её пера родились сборники «Моя душа - забытые качели», «Сквозь призму ночи» и книга сказок бабушки Ежихи.

Елена Атрашкевич, член Белорусского союза композиторов:

Она рядом - мы это чувствуем, ощущаемее присутствие благодаря тому наследию, которое она оставила. Это стихи, проза. Я как человек, который пишет музыку, абсолютно убеждена, что открывать её для себя мы будем ещё многие и многие годы.

Точное место и дата рождения Натальи Ильюшиной неизвестны. Её нашли зимой 1943 года, в Минске на Обувной улице возле еврейского гетто.

До шести лет девочка не улыбалась и не разговаривала, хотя понимала, когда к ней обращались. Приёмным родителям нужно было прилагать немало усилий в воспитании дочери. Девушка обладала довольно необузданным характером. Проявлялось это и в увлечениях экстремальными видами спорта. Наталья Ильюшина обожала походы на байдарках.

Именно в студенческие годы девушка начала писать стихи. Ночью с фонариком под одеялом она создавала свой сказочный мир. Своим учителем называла Вениамина Блаженного, письма от которого хранила, как самое большое в жизни сокровище.

Поэтесса была знакома и с Вольфом Мессингом. Хорошее и плохое - всё, что предсказал ей экстрасенс, удивительным образом сбылось.

Наталья Ильюшина, поэтесса:

Добро и только добро приносит пользу только истинную пользу тебе. А зло возвращается к тебе злом. И я просто не сумела в этой жизни обозлиться. Всеми своими переживания - я делилась с чистым листком бумаги. И мне становилось легче. Я выплескивала все накопившееся внутри. Все, что комом в горле стояло, и я должна была все это написать.

Недавно в Минске прошёл вечер памяти белорусской поэтессы. Знакомые, друзья, поклонники поэзии Натальи Ильюшиной собрались вместе, чтобы вспомнить Наталью Ивановну не только как прекрасного поэта, но и как доброго и отзывчивого человека.

Наталья Костюченко, прозаик, заместитель председателя Минского городского отделения ОО «Союз писателей Беларуси:

В одном из своих стихотворений она писала: «Сквозь призму ночи заново рождается душа». Её душа. Её душа созвучна многим-многим из нас. Поэтому её творчество, ее литературное наследие занимает особенное место в белорусской литературе.

Почитатели творчества Натальи Ильюшиной называют её белорусской Мариной Цветаевой. Стихи поэтессы удивительным образом ложатся на музыку. Например, белорусский композитор Алина Безенсон написала около десятка музыкальных композиций на произведения писательницы. Некоторые из них на вечере прозвучали впервые, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Алина Безенсон, секретарь правления Белорусского союза композиторов:

Мне было приятно с ней общаться и узнавать много нового не только из её поэзии, но и из ее рассказов о ее очень тяжелой судьбе. Меня никогда не привлекали какие-то легкомысленные стихи ни о чем. Её стихи были очень краткие, лаконичные, с большим подтекстом, с философской глубокой мыслью стихи, на которые можно написать многообразие жанров, не только песни, вокальные дуэты, но и музыкальные циклы, хоровые сочинения.