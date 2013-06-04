Какими станут парки Минска к Чемпионату мира по хоккею?

Новости Минска. Экологические зоны в Минске к Чемпионату мира по хоккею-2014 планируют превратить в настоящие мини-города для отдыха и спортивных развлечений. Давайте прогуляемся по будущим паркам столицы!

Параллельно со строительством спортивного комплекса «Чижовка-Арена» благоустраивают один из самых живописных уголков Заводского района - Парк 900-летия. Зеленый островок, окруженный с двух сторон Чижовским водохранилищем - прекрасная зона отдыха. Воплощать архитектурные идеи нового парка начали еще в прошлом году: сделали дорожку вдоль набережной и установили дамбу для будущего причала.

Сейчас работы не останавливаются. Строители обустраивают интерьер парка и ставят уютные деревянные беседки для горожан. Здесь появится местный парк развлечений - площадка новых аттракционов. А также будут все условия для активного отдыха: велодорожка вдоль берега и лыжероллерная трасса с подъемами и спусками.

Парк 900-летия славится своими спортивными традициями, здесь устраивают сезонные соревнования. Новые площадки для баскетбола, волейбола, мини-футбола с судейскими и стартовыми местами, безусловно, оценят столичные спортсмены.

Марина Баркун, главный архитектор проектов:

Одной из изюминок парков является пешеходный мост от спортивного комплекса на набережную Чижовского водохранилища, он будет в виде паруса, с обзором на водохранилище и парк.

Особое украшение возрожденного парка - цветочная композиция в виде карты города Минска. Позаботились проектировщики и о маленьких минчанах, для них создадут игровой городок, а к новогодним праздникам сделают подворье для деда Мороза, установят место для елки и откроют торговые лавки. Оборудуют в зеленой зоне и площадку для фейерверков. Не забыли архитекторы и о национальных праздниках!

Марина Баркун, главный архитектор проектов:

В парке существует традиция: ежегодно проводился праздник Купалье, эту традицию мы поддерживаем, делаем специальную площадку для того, чтобы можно было развести большой костер, благоустраиваем ее на берегу Чижовского водохранилища.

Парковую эстафету по подготовке к Чемпионату мира по хоккею перенял и гостиничный комплекс «Пекин», который разместился на территории неблагоустроенного Парка 40-летия октября.

Возрождать парк в границах улиц Ульяновской, Ленина, Красноармейской, Смоленской планируют основательно, сохраняя при этом его стилистику и историю. К примеру, в западной его части до начала 20 века находился памятник дохристианской культуры - языческое капище. Сегодня это историко-культурная ценность.

В одном из самых красивых парков Ленинского района на берегу Свислочи есть велодорожка, входящая в общую схему городской сети велодвижения. По планам архитекторов, набережную в районе трассы для велосипедистов будут расширять и преображать.

Марина Баркун, главный архитектор проектов:

Один участок имеет маленькую пропускную способность в движении пешеходов, и в этом месте мы предусматриваем проектный деревянный тротуар с площадками для отдыха, а также со спусками к воде и устройствами колоннады.

В парке оборудуют площадки развлечений для детей. Задумали архитекторы и уникальный крытый пешеходный мост через Свислочь на прилегающий к парку остров. Ландшафтный дизайн центрального партера порадует эксклюзивным убранством, и наверняка станет достопримечательностью для горожан.

Традиционная белорусская архитектура и современные разработки. Стилистка парка - это тандем деревянных конструкций и модерновых форм. После реконструкции набережная Свислочи в буквальном смысле оживет, уютные видовые площадки откроют прекрасный обзор на всю территорию парка.

Марина Баркун, главный архитектор проектов:

Проектом также предусматривается реконструкция существующих спусков к воде. На одном из них находится сейчас памятный камень в честь прохождения здесь в 1944 году парада белорусских партизан, сейчас разрабатывается скульптурная композиция на месте этого камня.

Парковые задумки пока в перспективе большого города, но авторские решения столичных проектировщиков воодушевляют сполна, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.