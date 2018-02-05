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Наталья Хвир: «Копали фундамент дома и обнаружили клад, хозяева получили 50% от стоимости»

05 февраля 2018 10:22
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Два года назад в нашей стране вступил в силу Указ Президента, который запретил приобретать, продавать, дарить, менять и закладывать в залог археологические артефакты. Изменения коснулись не только профессиональных «чёрных» копателей, но и обладателей случайных находок, например, в огороде.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель директора Института истории Национальной академии наук Беларуси – Вадим Лакиза и заместитель начальника управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Республики Беларусь – Наталья Хвир.

Что нужно для проведения археологических исследований? Любые ли поиски в земле, несогласованные с НАН являются незаконными? С какого возраста артефакты приобретают историческую ценность?

Подробности – в видеоматериале.

# Культура # Археология # Фотофакт # Вадим Лакиза # Наталья Хвир

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