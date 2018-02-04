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«Я – твой офицер». К 100-летию Вооруженных Сил театр Белорусской армии проедет с туром по Беларуси

04 февраля 2018 12:45
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Новости Беларуси. В юбилейный для Вооруженных Сил год «Драматический театр белоруской армии» ставит для себя задачу сродни боевой: рассказать со сцены о современных молодых офицерах, их тяжелых буднях, о дружбе, патриотизме, любви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я – твой офицер». К 100-летию Вооруженных Сил театр Белорусской армии проедет с туром по Беларуси-1

Первыми постановку «Я твой офицер» за пределами столицы увидели жители Борисова.

«Я – твой офицер». К 100-летию Вооруженных Сил театр Белорусской армии проедет с туром по Беларуси-4

Игорь Фильченков, главный режиссер Драматического театра Белорусской Армии:
Мы по всей Беларуси, по всем областным городам поедем со своей программой. Мы так много не выезжали в такой короткий период, и сейчас будем возить по несколько спектаклей – по два, по три, с концертами. То есть такая будет довольно насыщенная программа. Ну что ж! 100 лет бывает раз в 100 лет.

«Я – твой офицер». К 100-летию Вооруженных Сил театр Белорусской армии проедет с туром по Беларуси-7

Завершится гастрольный тур театра Белорусской Армии, посвященный 100-летию Вооруженных Сил, 28 февраля. В этот день спектакль «Я твой офицер» покажут в Витебске.

«Я – твой офицер». К 100-летию Вооруженных Сил театр Белорусской армии проедет с туром по Беларуси-10

# Культура # Фотофакт # Вооруженные силы Республики Беларусь # Игорь Фильченков

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