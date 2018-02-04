«Я – твой офицер». К 100-летию Вооруженных Сил театр Белорусской армии проедет с туром по Беларуси
Новости Беларуси. В юбилейный для Вооруженных Сил год «Драматический театр белоруской армии» ставит для себя задачу сродни боевой: рассказать со сцены о современных молодых офицерах, их тяжелых буднях, о дружбе, патриотизме, любви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первыми постановку «Я твой офицер» за пределами столицы увидели жители Борисова.
Игорь Фильченков, главный режиссер Драматического театра Белорусской Армии:
Мы по всей Беларуси, по всем областным городам поедем со своей программой. Мы так много не выезжали в такой короткий период, и сейчас будем возить по несколько спектаклей – по два, по три, с концертами. То есть такая будет довольно насыщенная программа. Ну что ж! 100 лет бывает раз в 100 лет.
Завершится гастрольный тур театра Белорусской Армии, посвященный 100-летию Вооруженных Сил, 28 февраля. В этот день спектакль «Я твой офицер» покажут в Витебске.