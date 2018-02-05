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Как брестский скульптор «оживил» многотонный валун?

05 февраля 2018 09:12
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Новости Беларуси. Со дна озера – в монументальное искусство. Скульптор из Бреста «оживляет» многотонные валуны, найденные на дне водоемов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Как брестский скульптор «оживил» многотонный валун? -1

Как брестский скульптор «оживил» многотонный валун? -3

На одном из них «поселился» зубр. Еще несколько месяцев назад этот огромный камень лежал на глубине 15 метров. Доставали его с помощью специальной техники – мощнейшего автокрана. На создание барельефа у скульптора ушло около месяца. Благодаря исполинским размерам более внушительным кажется и сам царь пущи. Автор Андрей Козел над скульптурой всей своей жизни трудился под открытым небом весь декабрь 2017 года.

Как брестский скульптор «оживил» многотонный валун? -6

Владимир Голенчук, директор Брестского мусороперерабатывающего завода:
Нашли камень, увидели, такого камня в Беларуси нигде не видели. Символизирует мощь и силу нового предприятия, которое у нас действует. Такого в республике тоже нигде нет. Поэтому он здесь и стоит.

Работа над необычной городской достопримечательностью еще не окончена. Весной рядом с зубром появятся и другие символы Беларуси. Планируется, что один из подводных монументов также украсит парк к 1000-летию Бреста.

# Культура # Достопримечательности Брестского района # Фотофакт # Владимир Голенчук

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