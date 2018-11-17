Настоящая японская чайная церемония — особенности и детали. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Традиции японского чаепития в Минске 17 ноября постигали все желающие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как известно, процесс это долгий и сложный. Ведь для японцев главное – насладиться не столько ароматным напитком, сколько общением. Наш корреспондент Кристина Федорович выпила чашечку чая, соблюдая все японские каноны.

Кристина Федорович, СТВ:

Как говорят в Японии, человек, не выпивший чаю, находится в разладе с вселенной. Поэтому мы решили не нарушать устоявшиеся традиции. Образ готов, дело осталось приготовить чай.

Оказалось, это самая сложная часть. Первым делом подают кайсэки – это своеобразный перекус не сытными, но изысканными блюдами. Так гости настраиваются на позитивный лад. Ведь в целом церемония – символ спокойствия.

Мидори Ямада, профессор, мастер чайной церемонии школы Омотэ Сэнкэ и японской живописи суми-э:

Когда чай готовится, не говорят. Тихо должно быть. Поэтому мастера ничего не говорили.

Главная часть – легкий чай. Заварка не листья и даже не гранулы, а порошок салатового цвета. Секрет яркости – в сушке. Кстати, все инструменты сделаны из бамбука. 20 минут кропотливой работы, и маття готов.

Кристина Федорович:

Чашка (по-японски «тяван») без ручки, потому что ни сахар, ни лимон в традиционный зеленый чай не добавляют. Кстати, у японцев считается дурным тоном налить полную чашу. Если честно, пахнет как сено, а нка вкус похож на наши тыквенные семечки.

По канонам гость кладет на левую руку шелковый платок, а в другую берет чашу. Важный момент – кивнуть соседу, а уже после отпить из одной чаши, так как это признак единения. Кстати, в Беларуси есть специальный центр, где каждый может научиться всем канонам японского чаепития.

Анастасия Шиф, куратор чайных программ:

В нашем центре можно начать чайный путь, обучение японской чайной церемонии. Данная традиция у нас пять лет.

Мне очень понравилось. Пенка очень хорошая, вкусно. Я старалась получить удовольствие, выполнить все, что сказали, и почувствовать настоящий вкус.