Демонстрация японской чайной церемонии прошла в Минске

Новости Беларуси. Традиции японского чаепития постигали 17 ноября все желающие в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этой восточной стране чайная культура неотделима от искусства. Каждой детали церемонии уделяется огромное значение. Например, нарушать тишину во время приготовления напитка может только бурлящий чайник.

Церемония японского чаепития – процесс долгий и сложный.