«Настаўнікам быў беларускі абшар». Неизвестные картины Бориса Аракчеева представили в Минске

Новости Беларуси. Неизвестные картины заслуженного деятеля искусств Беларуси Бориса Аракчеева выставили в музее Янки Купалы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Неизвестные картины заслуженного деятеля искусств Беларуси Бориса Аракчеева выставили в музее Янки Купалы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В традиционную ежегодную экспозицию вошли около 20 работ. В день рождения виртуоза вернисаж собрал десятки зрителей: родственников, друзей, коллег и поклонников творчества. Выставка объединила работы целой творческой династии: свое место в экспозиции заняли и иллюстрации дочери художника Оксаны, а также личные вещи живописца из архива семьи.
Оксана Аракчеева, художник, иллюстратор:
Шмат карцін у майстэрні майго таты, якія можна паказваць, паказваць... Выстава называецца «Настаўнікам быў беларускі абшар». Натхняла яго менавіта прырода.
Зараз выходзіць кніга. Больш за 50 чалавек, хто яго ведаў – мае сябры, яго сябры – пішуць аб ім. Таму гэтыя рарытэты дапаўняюць выставу карцін.
Йиржи Карас, Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Беларуси (2009-2012):
Если кто-нибудь мне скажет, что такое Беларусь, я бы сказал – это Борис Аракчеев.
Борис Аракчеев – значимая фигура в мире искусства. Несмотря на то что родился мастер в России, его настоящей музой была Беларусь. Красоту нашей природы он особенно умел раскрыть в своих пейзажах и натюрмортах.