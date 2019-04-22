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«Настаўнікам быў беларускі абшар». Неизвестные картины Бориса Аракчеева представили в Минске

22 апреля 2019 20:33
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Новости Беларуси. Неизвестные картины заслуженного деятеля искусств Беларуси Бориса Аракчеева выставили в музее Янки Купалы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Настаўнікам быў беларускі абшар». Неизвестные картины Бориса Аракчеева представили в Минске-1

«Настаўнікам быў беларускі абшар». Неизвестные картины Бориса Аракчеева представили в Минске-3

В традиционную ежегодную экспозицию вошли около 20 работ. В день рождения виртуоза вернисаж собрал десятки зрителей: родственников, друзей, коллег и поклонников творчества. Выставка объединила работы целой творческой династии: свое место в экспозиции заняли и иллюстрации дочери художника Оксаны, а также личные вещи живописца из архива семьи.

«Настаўнікам быў беларускі абшар». Неизвестные картины Бориса Аракчеева представили в Минске-6

Оксана Аракчеева, художник, иллюстратор:
Шмат карцін у майстэрні майго таты, якія можна паказваць, паказваць... Выстава называецца «Настаўнікам быў беларускі абшар». Натхняла яго менавіта прырода.

Зараз выходзіць кніга. Больш за 50 чалавек, хто яго ведаў – мае сябры, яго сябры – пішуць аб ім. Таму гэтыя рарытэты дапаўняюць выставу карцін.

«Настаўнікам быў беларускі абшар». Неизвестные картины Бориса Аракчеева представили в Минске-9

Йиржи Карас, Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Беларуси (2009-2012):
Если кто-нибудь мне скажет, что такое Беларусь, я бы сказал – это Борис Аракчеев.

Борис Аракчеев – значимая фигура в мире искусства. Несмотря на то что родился мастер в России, его настоящей музой была Беларусь. Красоту нашей природы он особенно умел раскрыть в своих пейзажах и натюрмортах.

«Настаўнікам быў беларускі абшар». Неизвестные картины Бориса Аракчеева представили в Минске-12

# Выставки в Минске # Культура # Оксана Аракчеева # Йиржи Карас # Фотофакт

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