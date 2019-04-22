«Настаўнікам быў беларускі абшар». Неизвестные картины Бориса Аракчеева представили в Минске

В традиционную ежегодную экспозицию вошли около 20 работ. В день рождения виртуоза вернисаж собрал десятки зрителей: родственников, друзей, коллег и поклонников творчества. Выставка объединила работы целой творческой династии: свое место в экспозиции заняли и иллюстрации дочери художника Оксаны, а также личные вещи живописца из архива семьи.

Йиржи Карас, Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Беларуси (2009-2012):

Если кто-нибудь мне скажет, что такое Беларусь, я бы сказал – это Борис Аракчеев.

Борис Аракчеев – значимая фигура в мире искусства. Несмотря на то что родился мастер в России, его настоящей музой была Беларусь. Красоту нашей природы он особенно умел раскрыть в своих пейзажах и натюрмортах.