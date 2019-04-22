«Работают в симфоническом цеху». Как Молодечно принял Международный симфонический форум – репортаж СТВ

Международный симфонический форум-конкурс проводится в пятый раз. В течение 10 дней участники создавали нотные записи для симфонического оркестра. Молодым талантам помогали белорусские авторы. Большой концерт стал результатом большой музыкальной работы.

Новости Беларуси. Звучат в унисон. Молодечно принял молодых композиторов из стран СНГ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Для композиторов также была организована интересная программа. Гости побывали в Несвижском и Мирском замках, познакомились с Минской областью и столицей. Такие путешествия обычно вдохновляют участников на дальнейшие мероприятия и создание новых произведений.

В конце форума все участники получили дипломы. И уже сейчас конкурсанты живут будущим фестивалем. Каждый из композиторов мечтает вернуться еще раз на гостеприимную землю Молодечно.