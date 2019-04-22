«Работают в симфоническом цеху». Как Молодечно принял Международный симфонический форум – репортаж СТВ

Новости Беларуси. Звучат в унисон. Молодечно принял молодых композиторов из стран СНГ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Международный симфонический форум-конкурс проводится в пятый раз. В течение 10 дней участники создавали нотные записи для симфонического оркестра. Молодым талантам помогали белорусские авторы. Большой концерт стал результатом большой музыкальной работы.
Для композиторов также была организована интересная программа. Гости побывали в Несвижском и Мирском замках, познакомились с Минской областью и столицей. Такие путешествия обычно вдохновляют участников на дальнейшие мероприятия и создание новых произведений.
В конце форума все участники получили дипломы. И уже сейчас конкурсанты живут будущим фестивалем. Каждый из композиторов мечтает вернуться еще раз на гостеприимную землю Молодечно.
Подробнее – в видеоинформации.