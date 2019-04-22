Гусь из реквизитного цеха, влюблённый в тарелочку. Необычные моноспектакли поставили в театре Белорусской Армии

Столичные театры приготовили для своих зрителей спектакли на любой вкус и в этом, и в следующем сезоне. Готов удивлять и Драматический театр Белорусской Армии. К концу театрального сезона там можно будет увидеть моноспектакль режиссера Сергея Здоронкова «Абсолютное счастье» и «Жизнь одного гуся».

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – актер, режиссёр Драматического театра Белорусской Армии – Сергей Здоронков и актёр Драматического театра Белорусской Армии – Олег Бабуль.

Что такое Драматический театр Белорусской Армии?

Сергей Здоронков, актёр, режиссёр Драматического театра Белорусской Армии:

Это молодой театр, который пробует себя во всём, в разных жанрах. Наша постановка – это очередная проба, эксперимент, чего ещё не было на сцене. Моноспектали не так часто можно увидеть, вообще, на сцене не только нашего театра, у нас это будет первый, но и в других театрах столицы и, вообще, в целом.

Моноспектакли сложны, наверное, тем, что на протяжении долгого времени один актёр находится на сцене и он должен удержать внимание зрителя на протяжении 45 минут или часа. Это непросто. И немного такой эксперимент сложный, но я думаю, что всё будет хорошо.

Что сподвигло вас на такой эксперимент, причем не один, а сразу несколько? Это рискованно?

Сергей Здоронков:

Да, это очень рискованно. Всё началось очень просто, Олег написал небольшой эскиз монолога, ещё это не был законченный текст. Один монолог написал Олег, а второй – я. Олег написал, подошёл ко мне и говорит: «Сергей, слушай, есть такой материал, я набросал, почитай, может будет интересно, что-нибудь придумаем. Я почитал и говорю: «Давай придумаем». Мы так придумали немножко, показали эскиз нашему руководству театра и они сказали: «Молодцы, хорошо, давайте поработаем дальше». Потом решили, что час – это будет как-то маловато по времени спектакля. Давайте сделаем, может быть, два куска. И до этого я ещё Игорю Алексеевичу, нашему главному режиссёру, давал почитать монолог, который написал я, «Жизнь одного гуся» и ему понравился. Он согласился играть в этом монологе. Вот так объединились два монолога в один такой моноспектакль.