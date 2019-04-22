Гусь из реквизитного цеха, влюблённый в тарелочку. Необычные моноспектакли поставили в театре Белорусской Армии
Столичные театры приготовили для своих зрителей спектакли на любой вкус и в этом, и в следующем сезоне. Готов удивлять и Драматический театр Белорусской Армии. К концу театрального сезона там можно будет увидеть моноспектакль режиссера Сергея Здоронкова «Абсолютное счастье» и «Жизнь одного гуся».
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – актер, режиссёр Драматического театра Белорусской Армии – Сергей Здоронков и актёр Драматического театра Белорусской Армии – Олег Бабуль.
Что такое Драматический театр Белорусской Армии?
Сергей Здоронков, актёр, режиссёр Драматического театра Белорусской Армии:
Это молодой театр, который пробует себя во всём, в разных жанрах. Наша постановка – это очередная проба, эксперимент, чего ещё не было на сцене. Моноспектали не так часто можно увидеть, вообще, на сцене не только нашего театра, у нас это будет первый, но и в других театрах столицы и, вообще, в целом.
Моноспектакли сложны, наверное, тем, что на протяжении долгого времени один актёр находится на сцене и он должен удержать внимание зрителя на протяжении 45 минут или часа. Это непросто. И немного такой эксперимент сложный, но я думаю, что всё будет хорошо.
Что сподвигло вас на такой эксперимент, причем не один, а сразу несколько? Это рискованно?
Сергей Здоронков:
Да, это очень рискованно. Всё началось очень просто, Олег написал небольшой эскиз монолога, ещё это не был законченный текст. Один монолог написал Олег, а второй – я. Олег написал, подошёл ко мне и говорит: «Сергей, слушай, есть такой материал, я набросал, почитай, может будет интересно, что-нибудь придумаем. Я почитал и говорю: «Давай придумаем». Мы так придумали немножко, показали эскиз нашему руководству театра и они сказали: «Молодцы, хорошо, давайте поработаем дальше». Потом решили, что час – это будет как-то маловато по времени спектакля. Давайте сделаем, может быть, два куска. И до этого я ещё Игорю Алексеевичу, нашему главному режиссёру, давал почитать монолог, который написал я, «Жизнь одного гуся» и ему понравился. Он согласился играть в этом монологе. Вот так объединились два монолога в один такой моноспектакль.
Олег, как Вы себя чувствуете в этом спектакле?
Олег Бабуль, актёр Драматического театра Белорусской Армии:
Хорошо чувствую. Я считаю, что артист должен расти и для меня это новая форма, в принципе. И если я с ней справлюсь, а я с ней справлюсь, буду на ступеньку выше. Поэтому надо ставить себе цели, чтобы добиваться чего-то большего.
Вы – автор одного из монологов. Как это всё родилось?
Олег Бабуль:
Это всё началось, наверное, с каких-то стихотворений. Я вот писал стихотворения, какие-то мысли. Это был обычный вечер. Я пришёл домой и открыл блокнот, и из меня это начало всё как-то выливаться, я начал записывать это всё. Потом наутро всё это прочитал и думаю: было бы, конечно, здорово сделать из этого какую-то историю и показать её на сцене.
На какую аудиторию рассчитано?
Олег Бабуль:
Именно на молодёжь.
Сергей Здоронков:
Первая часть – да. Этот молодой человек написал историю любви с точки зрения молодого человека. Это, конечно, больше на молодую аудиторию, но вторая часть – «Жизнь одного гуся» – рассказывает историю гуся, который прожил всю жизнь в цеху реквизитном в театре. Его там создали, он там влюбился, полюбил тарелочку, вот он жил, там много различных персонажей: благородный бокал, клинки, яблочки, курица.
Олег Бабуль:
Моя история тоже, в принципе, не может не затронуть сердца постарше.
Сергей Здоронков:
Поэтому у нас спектакль для всех: от 16+ и до бесконечности можно смотреть всем людям, потому что, я думаю, это интересно посмотреть людям постарше – то, как это происходит сейчас у молодёжи, как они любят, что они переживают. И посмотреть другую историю человека, который прожил жизнь.
Чем будете, кроме, непосредственно, сути, цеплять зрителей?
Сергей Здоронков:
Стараемся использовать все возможности, которые мы можем найти в театре на сцене, включая камеры, которые у нас присутствуют, это будут прямо онлайн-трансляции. Мы за антракт будем полностью переделывать сцену под второй монолог. Нам за 15 минут нужно полностью передать пространство. Такого в нашем театре точно никто ещё не делал и мы хотим это попробовать.
Когда премьера?
Сергей Здоронков:
14 июня.