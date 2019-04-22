Легендарный разведчик выпустил книгу военных воспоминаний «Последний из группы «Джек»

В своём произведении белорусский партизан вспоминает боевых товарищей, которые входили в состав разведгруппы «Джек». В августе 44-го перед наступлением Красной Армии, в тыл врага забрасывали десятки разведгрупп.

В одну из них попал 13-летний подросток Геннадий Юшкевич. Он был заброшен в Восточную Пруссию. Юный разведчик не только выжил, но и полгода добывал и передавал советским солдатам ценную информацию.

Геннадий Юшкевич, ветеран Великой Отечественной войны, автор книги «Последний из группы «Джек»»:

Сегодня как второй день рождения. Мне просто радостно от того, что я вижу здесь людей, которые понимают, что память о войне нельзя выбросить, как ржавые осколки. А когда читаешь книгу, когда каждую строчку пропускаешь через свое сердце, это остается в памяти.

Я прошел детдом, был беспризорником, пастушком, был и батрачком в деревне. Но моя цель была – сделать что-нибудь для своей родины, потому что я был так воспитан.